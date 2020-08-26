There is No Evil Filmi
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There is No Evil Filmi

There is No Evil filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. There is No Evil filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

There is No Evil Filmi
26.08.2020 10:54 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:59

Dört ayrı hikayenin ele alındığı filmde, her sabah erkenden kalkıp nereye gittiği bilinmeden örnek eş ve baba olan Heshmat'ın, bir adam öldürmeyi hayal bile edemeyen ancak bunu yapmakla görevlendirilen Pouya'nın, kendisini bekleyen sürprizden habersiz doğum gününde sevgilisine evlilik teklifi etmeyi planlayan Javad'ın ve ilaç kullanmayan bir doktor olan Bahram'ın hikayesi annlatılıyor.

Yönetmen: Mohammad Rasoulof

Senaryo: Mohammad Rasoulof

Oyuncular: Baran Rasoulof, Mahtab Servati, Ehsan Mirhosseini, Zhila Shahi, Mohammad Valizadegan, Darya Moghbeli, Salar Khamseh, Mohammad Seddighimehr, Shaghayegh Shoorian, Kaveh Ebrahim, Alireza Zareparast, Pouya Mehri, Kaveh Ahangar, Reza Bahrami

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Sheytan vojud nadarad

Yapımcı Firma: Vişne Production

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Almanya, İran, Çekya

Orijinal Dili: Farsça, Almanca

Filmin Süresi: 151 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 19.02.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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