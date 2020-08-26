There is No Evil Filmi
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Dört ayrı hikayenin ele alındığı filmde, her sabah erkenden kalkıp nereye gittiği bilinmeden örnek eş ve baba olan Heshmat'ın, bir adam öldürmeyi hayal bile edemeyen ancak bunu yapmakla görevlendirilen Pouya'nın, kendisini bekleyen sürprizden habersiz doğum gününde sevgilisine evlilik teklifi etmeyi planlayan Javad'ın ve ilaç kullanmayan bir doktor olan Bahram'ın hikayesi annlatılıyor.
Yönetmen: Mohammad Rasoulof
Senaryo: Mohammad Rasoulof
Oyuncular: Baran Rasoulof, Mahtab Servati, Ehsan Mirhosseini, Zhila Shahi, Mohammad Valizadegan, Darya Moghbeli, Salar Khamseh, Mohammad Seddighimehr, Shaghayegh Shoorian, Kaveh Ebrahim, Alireza Zareparast, Pouya Mehri, Kaveh Ahangar, Reza Bahrami
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Sheytan vojud nadarad
Yapımcı Firma: Vişne Production
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Almanya, İran, Çekya
Orijinal Dili: Farsça, Almanca
Filmin Süresi: 151 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 19.02.2021
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Kaynak: InterSinema.com