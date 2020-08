There is No Evil Filmi There is No Evil filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. There is No Evil filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Dört ayrı hikayenin ele alındığı filmde, her sabah erkenden kalkıp nereye gittiği bilinmeden örnek eş ve baba olan Heshmat'ın, bir adam öldürmeyi hayal bile edemeyen ancak bunu yapmakla görevlendirilen Pouya'nın, kendisini bekleyen sürprizden habersiz doğum gününde sevgilisine evlilik teklifi etmeyi planlayan Javad'ın ve ilaç kullanmayan bir doktor olan Bahram'ın hikayesi annlatılıyor. Yönetmen: Mohammad Rasoulof Senaryo: Mohammad Rasoulof Oyuncular: Baran Rasoulof, Mahtab Servati, Ehsan Mirhosseini, Zhila Shahi, Mohammad Valizadegan, Darya Moghbeli, Salar Khamseh, Mohammad Seddighimehr, Shaghayegh Shoorian, Kaveh Ebrahim, Alireza Zareparast, Pouya Mehri, Kaveh Ahangar, Reza Bahrami Filmin Türü: Drama Orijinal Adı: Sheytan vojud nadarad Yapımcı Firma: Vişne Production Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: Almanya, İran, Çekya Orijinal Dili: Farsça, Almanca Filmin Süresi: 151 dk. Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey Vizyon Tarihi: 19.02.2021