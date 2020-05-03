The Division 2'deki Poster, Assassin's Creed Valhalla'ya İşaret Değilmiş

Assassin's Creed Valhalla, geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Ne var ki bildiğiniz gibi bu oyun ile ilgili her türlü iddia ve söylenti çok uzun zamandan beri, geçtiğimiz seneden beri ara ara karşımıza çıkmıştı.

Assassin's Creed Valhalla, geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Ne var ki bildiğiniz gibi bu oyun ile ilgili her türlü iddia ve söylenti çok uzun zamandan beri, geçtiğimiz seneden beri ara ara karşımıza çıkmıştı. Bunların başında elbette Tom Clancy's The Division 2 haritasındaki Viking temalı bir poster geliyor. Bahsi geçen posterin Assassin's Creed Valhalla ile alakası yokmuş.

Hatırlayacağınız üzere 2019 yılının Nisan ayı içerisinde, Massive Entertainment tarafından satışa sunulmuş olan Tom Clancy's The Division 2 oyununda bir poster bulunmuştu. Serinin önceki oyunlarındaki suikastçıların giydiğine benzer bir kıyafet giyen bu karakterin elinde de Apple of Eden tutuyordu. Posterin üst kısmında da Valhalla yazıyordu. Bütün bunlar, kafalarda "Sıradaki Assassin's Creed, İskandinav mitolojisini mi konu alacak?" sorusunu oluşturmuştu.

Yeni Assassin's Creed oyununu Assassin's Creed Valhalla adıyla duyuruldu. 'Valhalla'yı daha önceden bahsi geçen posterde gördüğümüz için, doğal olarak arada bir bağlantı kurulmuştu. Oyunun ilk işaretinin Tom Clancy's The Division 2 ile verildiği yönünde bir yorumlama yapılmıştı. Ne var ki durum hiç de sandığımız gibi değilmiş.

Assassin's Creed Valhalla İşareti The Division 2'de Verilmedi

Stevivor sitesi tarafından Assassin's Creed Valhalla Hikaye Yönetmeni Darby McDevitt ile bir röportaj gerçekleştirildi. Röportaj sırasında da bu poster mevzusu gündeme getirildi. McDevitt, sorulan soruya verdiği cevapta "Bu tamamıyla bir tesadüftü." yorumunda bulundu ve devam etti: "Çünkü The Division İsveç yapımı ve bir içerik eklemek istemişler. Sanatçı her kimdiyse, İskandinav kültürlerinden bir şey eklemek istemişler. Bizimle bir alakası yok."

Darby McDevitt, posterin keşfedildiği zamanda yeni Assassin's Creed'in henüz nihai bir adının dahi olmadığını da söyledi. Her daim kod adı ile çalışıyor ve nihai isim için de bazı fikirleri oluyormuş. En nihayetinde de içlerinden bir tanesinde karar kılıyorlarmış. Posterin kendi oyunları ile alakası olmadığını yineleyen McDevitt, Assassin's Creed Valhalla'yı oynayınca bunu daha iyi anlayacağımızı da söylemeden geçmedi.