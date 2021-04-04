TFF 1. Lig'de Altay, Bursaspor deplasmanında puan arayacak
TFF 1. Lig'de 28. haftanın son maçında Altay, Bursaspor'a konuk olacak.
TFF 1. Lig'de 28. haftanın son maçında Altay, Bursaspor'a konuk olacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Bursaspor-Altay müsabakasında hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.
Ligde son 4 maçını kayıpsız geçen Altay, deplasmanda oynadığı son 4 karşılaşmayı da kazandı. Haftaya lider GZT Giresunspor'un 6 puan gerisinde giren Altay, Karadeniz temsilcisinin puan kaybettiği haftada Bursaspor'u yenerek liderle puan farkını 4'e düşürmek için sahaya çıkacak.
Altay'da ülkesinin milli takımında Kovid-19 testi pozitif çıkan Andre Poko'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Gençer Cansev, Harun Alpsoy ve Çağlar Birinci yarın forma giyemeyecek.
Son 2 maçını kayıpsız geçen Bursaspor, haftaya 40 puanla girdi. Yeşil-beyazlı ekipte, kart cezalısı Emirhan Aydoğan yarın mücadele edemeyecek.
Ligin ilk devresinde Altay, konuk ettiği Bursaspor'u 3-1 yenmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz