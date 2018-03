Şehir içinde kısa seyahatlerde minibüsler işlerimizi bir hayli kolay çözmemizi sağlıyor. Karsan Jest'te bu pazarda büyük bir paya sahip.

Test Karsan Jest Premium Plus 2018



Carmedya ailesi olarak Karsan Jet Premium + modelin mercek altına aldık. Karsan Jet Premium Plus düşük taban yapısı ve yeni özellikleriyle göz dolduruyor. Dört farklı yolcu oturuş pozisyonu sunan Karsan Jest premium plus, kalbinde Fiat imzalı bir motora yer vermiş. Bu motor 129 HP güç ve 320 Nm tork değeri sunuyor.

Karsan Jest Premium Plus ile keyifli zamanlar geçirdik. Bu süreçte neler mi yaşandı. Gelin hep birlikte izleyelim!! Ayrıca yeri gelmişken bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu sosyal ağlarınızda paylaşmayı unutmayın.

