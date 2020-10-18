TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf yüz yüze eğitimden umduğunu bulamadı"
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf yüz yüze eğitimden umduğunu bulamadı"

18.10.2020 11:20 | Son Güncelleme: 18.10.2020 11:25
TESK Genel Başkanı Palandöken:

Yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlamasıyla birlikte esnafın işlerinin açılmadığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "12 Ekim Pazartesi günü itibarıyla tüm ilkokullar, köy okulları, 8 ve 12.

Yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlamasıyla birlikte esnafın işlerinin açılmadığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "12 Ekim Pazartesi günü itibarıyla tüm ilkokullar, köy okulları, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların yüz yüze eğitime başlaması eğitim sektöründe faaliyet gösteren esnafımızı umutlandırmıştı. Ancak Mart ayından bu yana evine ekmek götüremeyen esnafımız yüz yüze eğitimin kısmen başlamasından umduğunu bulamadı. Servisçi, kantinci ve kırtasiyeci esnafı gibi eğitim sektöründe faaliyet gösteren esnafımıza acil destek verilmeli" dedi.

Eğitim sektöründe faaliyet gösteren esnafın yüz yüze eğitimden umduğunu bulamadığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Okulların 16 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitim-öğretime ara vermesiyle birlikte okul kantinleri, servis araçları, kırtasiyeciler ve eğitim sektöründe faaliyet gösteren tüm esnafımız evine ekmek götüremedi. Geçtiğimiz hafta yüz yüze eğitim kısmen başlasa da okulların açılması esnafa yaramadı. Çünkü virüs endişesiyle velilerin büyük bir kısmı çocuklarını okula göndermek istemiyor. Okullarda az sayıda öğrenci ile ders zili çalarken okul kantinleri de maalesef açılmadı. Öte yandan haftada 2 gün süren yüz yüze eğitimlerde veliler çocuklarını kendi özel araçları ile okula getirip götürdükleri için okul servis araçları yalnızca yüzde 10 kapasite ile çalışıyor. Bazı okullarda 2 gün eğitime yönelik ücret tarifesi dolayısıyla veliler ve servis şoförleri karşı karşıya geliyor" diye konuştu.

"Esnafın mağduriyeti önlenmeli"

Sezondan umduğunu bulamayan esnaf için devlet desteği talebinde bulunan Palandöken, "Kantinci esnafımız birikmiş iş yeri ve ev kirasını, elektrik, su, ısınma, vergi ve işçi ücreti, Bağ-Kur, SGK ve diğer borçlarını ödeyemez duruma geldi. Servisçi esnafımız kontak açmadığı araçları için sigortasını, vergisini, muayenesini, Bağ-Kur ve SSK ödemelerini yapamıyor. Yaş sınırından dolayı araçlarını yenileyen servisçi esnafı iş yapamadığı için kredi borcunu ödeyemiyor. Öte yandan kırtasiyeci esnafımızın da satışları çok büyük ölçüde azaldı. Aylardır okulların açılmasını bekleyen esnafımız yüz yüze eğitimin kısmen başlamasıyla rahatlayamadı. Esnafın mağduriyetinin önlenmesi, pandemi sürecinde iş yapamadıkları dönem için devlet desteği sağlanmalı. Okullar tam anlamıyla açılıp esnafın işleri eskiye dönene kadar esnafa nakdi destek sağlanmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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