Tesettür giyimde ferace kavramı
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Tesettür giyimde ferace kavramı

07.12.2020 12:00 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:04
Tesettür giyimde ferace kavramı

Tesettür giyim kendi içinde pek çok kola ayrılan ve oldukça çeşitlenen bir giyim stili olarak karşımıza çıkıyor. Durum böyle olunca da her giyim çeşidi kendi içinde birtakım giyim parçalarını geliştiriyor. Bu sebeple belli tesettür giyim kollarında en çok tercih edilen kıyafetlerde biriside feraceler.

Feraceler de kendi içinde pek çok kullanıma ayrılsa da genel olarak belli kalıp ve şekillerde üretilen bir giyim parçası olarak karşımıza çıkıyor. Peki, feracelerin en sık kullanım alanları ve kullanım şekilleri nelerdir?

Tesettür giyimde ferace kavramı

FERACELERİN KULLANIM ALANLARI

Feraceler genelde tesettür giyim için oldukça önemli parçalardır. Uzun oluşları pratik bir kullanım sağlarken renkleri ve kumaş çeşitleriyle genelde sevilerek kullanılır. Özellikle giy çık kullanıma uygun olan feracelerin altına giyeceğiniz bir bluz ya da sade bir kazak ile pek çok noktada kolay ulaşılmış bir şıklık sağlamanız oldukça mümkün.

Tesettür giyimde ferace kavramı

FERACELERDE RENKLER

Tesettür giyim denildiğinde genelde pek çok insanın aklına ilk gelen ürünlerden birisi feraceler olur. Bunları kullanmak ve kombinlemek oldukça basittir. Bu noktada feraceler genel de basit renklerde üretilir. Örneğin toprak renkleri ve basit doğal renkler feracelerde en çok tercih edilen renklerin başında gelir.

Tesettür giyimde ferace kavramı

FERACELERİN KULLANIM BOYLARI

Feracelerde en çok tartışılan konulardan birisi de feracelerin boylarıdır. Genel geçer moda anlayışında tesettür giyim kıyafetler bilek hizasında olur. Bu doğrultuda feracelerde de en çok tercih edilen boylarda genelde bilek boylarıdır. Bu sizi hem olduğunuz boydan daha uzun hem de çok daha ince gösterecektir. Feraceler genel anlamda pek çok kişi tarafından tesettür giyimin kurtarıcı parçası olarak görülür. Bu noktada muhafazakar giyimi tercih eden kadınlar birkaç tane de olsa dolaplarında ferace bulundururlar. Siz de size en yakışacağını düşündüğünüz ferace modellerini Qras bünyesinde bulabilirsiniz.

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