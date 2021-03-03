Terör örgütü PKK'ya destek veren derneğe operasyon: 16 gözaltı (1)
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Terör örgütü PKK'ya destek veren derneğe operasyon: 16 gözaltı (1)

03.03.2021 09:29 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:32
Terör örgütü PKK'ya destek veren derneğe operasyon: 16 gözaltı (1)

Terör örgütü PKK'ya destek veren derneğe operasyon: 16 gözaltı (1)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'ya destek verdikleri öne sürülen Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) yönetici ve üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda...

Terör örgütü PKK'ya destek veren derneğe operasyon: 16 gözaltı (1)

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'ya destek verdikleri  öne sürülen Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) yönetici ve üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

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Burak EMEK/DİYARBAKIR,-


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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