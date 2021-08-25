YKS Tercihler 'BUGÜN' değil 'YARIN' açıklanabilir! Geçen sene 26 Ağustos'ta açıklanmıştı!

YSK birinci tercihlerin ardından tercih sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılmaya başlandı. Öğrencilerin ve adayların tercih sonuçları bekleyişi heyecanla devam ediyor. Sizler için geçtiğimiz yıllarda YKS tercihleri ayın kaçınca açıklanmıştı onu araştırdık. Şimdi hep birlikte bu yıl için ayın kaçında açıklanabilir ona bakalım. Peki, YKS 2021 tercihleri tahminen ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak heyecanla bekleniyor. Gündemin ana konusu yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi tahmin etmek oldu. ÖSYM geçtiğimiz yıllarda Ağustos ayında tercihleri açıklamıştı. Bu yıl da aynı şekilde Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. Peki, YKS 2021 ayın kaçında açıklanır? Bugün açıklanır mı? Yarın mı açıklanacak? İşte geçen yıllara göre açıklanma tarihi!

2021 YKS TERCİHLER NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

2021 YKS tercihleri daha önce ÖSYM tarafından 5 Ağustos ile 13 Ağustos arasında yapılacaktı. Ancak ülkemizdeki yangın, sel ve deprem gibi afetler nedeniyle bitiş tarihi 13 Ağustos 2021 Cuma günü yerine, 20 Ağustos 2021 Cuma gününe kadar uzatıldığı açıklandı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Buna göre adaylar 2021 YKS tercihlerini 5 Ağustos 2021 Perşembe günü ile 20 Ağustos 2021 Cuma günü saat 23.59 arasında yapması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS tercihlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

2021 Tercih tarihlerinin uzatıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması;

''Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

2021 YKS TERCİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Hayır henüz YKS tercih sonuçları açıklanmadı. Bugün veya yarın açıklanması bekleniyor.

GEÇEN YILLARA GÖRE YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI HANGİ GÜN AÇIKLANMIŞTI?

Sizler için kısa bir araştırma yaptık ve geçtiğimiz yıllarda ÖSYM'nin YSK tercihlerini açıklama tarihlerini öğrendik.

- 2019 yılında YKS tercih sonuçları 6 Ağustos 2019 Salı günü açıklanmıştı.

6 Ağustos 2019 Salı günü açıklanmıştı. - 2020 yılında YKS tercih sonuçları 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü açıklanmıştı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba günü açıklanmıştı. - 2021 TAHMİN : 26 Ağustos 2021 Perşembe günü açıklanacağı düşünülüyor. Düşük bir ihtimal bugün yani 25 Ağustos Çarşamba da açıklanabilir...

Tahminlerimize göre bu yıl yani 2021'de 26 Ağustos 2021 Perşembe günü açıklanacaktır. Tabii ki bugün de açıklanabilir. Fakat şunun garantisini verelim. YKS tercihleri Ağustos ayında açıklanacak. Çünkü üniversiteler 6 Eylül'de açılıyor. Bu bakımdan fazla bir zaman kalmadı. O yüzden bugün veya yarın tercihlerin açıklanması beklenmektedir.

ÖSYM 2019 YKS TERCİH SONUÇLARI DUYURUSU

"2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ağustos 2019 tarihinde saat 12.00'den itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyunun ve adayların bilgisine saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

ÖSYM 2020 YKS TERCİH SONUÇLARI DUYURUSU

"2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2020-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 26 Ağustos 2020 tarihinde saat 12.30'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyunun ve adayların bilgisine saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

Buna göre 2021 tercih sonuçlarının bugün veya yarın açıklanacağı tahmin ediliyor...

ÖSYM TERCİH SORGULAMA EKRANI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, tercihler açıklandığı zaman öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÖSYM TERCİH SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...