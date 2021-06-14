TEM'de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

TEM Otoyolu Edirne istikameti Esenyurt gişeleri mevkiinde seyir halinde olan bir kamyonette yangın çıktı.

TEM Otoyolu Edirne istikameti Esenyurt gişeleri mevkiinde seyir halinde olan bir kamyonette yangın çıktı. Kamyonet kısa sürede alev topuna dönerken, yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Esenyurt gişeleri seyir halinde olan kamyonetten bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Kamyonet alev alırken, sürücü aracı durdurdu. Otoyolun ortasında alev topuna dönen kamyonet o esnada yoldan geçen diğer sürücülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otoyolda yangından dolayı kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı