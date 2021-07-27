Tekvando Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları'nı 2 madalya ile tamamladı
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Tekvando Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları'nı 2 madalya ile tamamladı

Tekvando Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları'nı 2 madalya ile tamamladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı 2 bronz madalya ile tamamlayan Tekvando Milli Takımı, 6 olimpiyatta madalya kazanma geleneğini sürdürdü.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı 2 bronz madalya ile tamamlayan Tekvando Milli Takımı, 6 olimpiyatta madalya kazanma geleneğini sürdürdü.

4 kadın ve 1 erkek sporcuyla Tokyo 2020'ye katılan millilerde bugün son olarak Nafia Kuş tatamiye çıktı. Kadınlar +67 kiloda mücadele eden Kuş, ilk tur karşılaşmasında Dominik Cumhuriyeti'nden Katherine Rodriguez Peguero'ya altın vuruş sonunda mağlup olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na veda etti. 

2000 Sidney, 2004 Atina, 2016 Rio'da 1'er madalya kazanan Türkiye, 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2020 Tokyo'da 2 madalya almayı başardı. Milliler, Tokyo 2020'yi Hatice Kübra İlgün ile Hakan Reçber'in kazandığı 2 bronz madalya ile tamamlamış oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
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