Tekstilin Kalbi Bursa'da Atıyor

Tekstil merkezi Bursa'da düzenlenen "Textile Show" fuarı, 40 ülkeden iş adamlarını bir araya getirdi.

Küresel Fuar Acentesi Projesi ile 160'ı aşkın yurt dışı programında 6 bini aşkın iş insanını buluşturan, Ticari Safari Projesi ile de 100'e yakın ülkeden 18 bin alıcıyı Bursalı firmalarla bir araya getiren BTSO, sektörlerin ihracat hamlesine güç katmayı sürdürüyor. 5 milyar dolar dış ticaret fazlası veren ve 14 milyar doları aşkın ihracata imza atan Bursa iş dünyasına model projeleriyle öncülük eden BTSO, tekstil sektöründe ihracatı artıracak yeni bir hamle gerçekleştirdi.

'Bursa Textile Show' fuarı, 14-15-16 Kasım tarihleri arasında Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin de katkılarıyla Merinos AKKM'de gerçekleştirilecek. Fuarda, BTSO'nun yürüttüğü Tekstil ve Giysilik Kumaş UR-GE Projeleri kapsamında alım heyeti programı gerçekleştirilecek. Alım heyeti organizasyonunda 90'a yakın firma temsilcisi ürünlerini sergileyecek.

Fuar açılışında konuşan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Pınar Taşdelen, "Bursa, tekstil sektörünün çok başarılı olduğu bir şehir. Tekstilin başkentiyiz. Dünyanın dört bir yanına, 160'dan fazla ülkeye yılda 2 milyar dolarlık ihracat yapan tekstil sektörümüz var. Yapılan bu ihracat dünya standartlarının üstünde" diye konuştu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, 40'ın üzerinde ülkeden 350 iştirakçiyi Bursa'ya getirdiklerini belirterek, "Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Güney Amerika'dan, Kuzey Afrika'dan da çok önemli misafirlerimiz var. Ciddi alıcılarımız var. Yurtiçinden de Türkiye'nin önemli markaların satın alma ekipleri de aramızda olacaklar. 3 gün boyunca bu fuarda güzel ticaretler yapmayı hedefliyoruz. Bu başlangıç Bursa'mızın tekstil sektöründeki gücünü geleceğe de taşıyacaktır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise "Ticaretin durağanlaştığı, krizlerin konuşulduğu, döviz hareketliliğinin veya faizlerin ön planda tutulduğu bir ortam içerisinde açılan bu fuar bir duruştur. Dolayısıyla Bursa o kuruluştan aldığını ruh ve heyecanla duruşunu devam ettiriyor. Ben bu güzelliklere vesile olan BTSO başkanı ve yöneticilerine, birlik başkanımıza ve yatırımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük tekstil üretim merkezi olduğunun altını çizerek, "Tekstil ihracatında dünyanın 7'nci büyük tedarikçisiyiz. Son 20 yılda gelişen ve büyüyen Türkiye ile beraber tekstil sektörü de ciddi manada büyümüş ve bunun neticesinde toplam 200 milyar dolar dış ticaret fazlası vermiştir. Buradan şunu ifade edebiliriz ki tekstil sektörü ülkemiz ekonomisinin en önemli sektörlerinden bir tanesidir. Bu yılın ocak ekim dönemi raporlarında Türkiye geneli tekstil ihracatı yüzde 6'lık artışla 7 milyar dolara yükselmiştir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tekstil firmalarının açmış olduğu stantlar ziyaret edildi. - BURSA