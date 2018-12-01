Tekrar) Vatandaş, Yeşil Alana İnşaat İstemiyor

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'de, imar planında yeşil alan olarak görülen bir alana inşaat yapılacağı iddialarına vatandaşlar tepki gösterdi.

Batı Trakya Caddesi üzerinde bulunan ve 20 sene önce çizilen imar planına göre yeşil alan olması gereken yerin imara açılmasını istemeyen vatandaşlar, bir an önce bu alanın temizlenip yeşillendirmesini istedi.

Kavaklı Mahallesi sakinleri ve esnaf, "20 sene önce vatandaşların yüzde 30 kesintileriyle park alanı olarak görülen şimdi inşaat yapılmaya çalışılıyor. Halk olarak bu karara karşı çıkıyoruz. Yeşil alan torunlarımıza lazım olacak bina bina nereye kadar? Burası normalde yeşil alan ancak görüyorsunuz bataklığa dönmüş durumda. Bu alana bina yapmak istiyorlar biz ise park alanı yapılmasını rica ediyoruz. Ben hayret ediyorum bu kararı alanlara nasıl bir akıl tutulması yaşanıyor. Buraya bina yapılırsa bir kişi mutlu olur ancak park yapılırsa binler mutlu olur" diye konuştu.

Mahalle sakini Fatma Güler de, "Çocuklarımızı yeşil alan ve parklar olmadığı için evlere kapatıyoruz. Teknoloji bağımlısı bireyler yetiştiriyoruz. Normalde bu alan çocukların koşup oynayacağı vakit geçirecekleri alan olması lazım. Gördüğünüz gibi çamur içinde ve biz çocuklarımızı dışarıya çıkaramıyoruz. Şimdide bu alana inşaat yapılacağını öğreniyoruz ve kesinlikle istemiyoruz" dedi. - İSTANBUL