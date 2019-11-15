(TEKRAR) Erdoğan: "(Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektup) Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.
15.11.2019 04:59 | Son Güncelleme: 15.11.2019 05:02
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: (TEKRAR) Erdoğan: "(Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektup) Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar...