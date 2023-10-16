Yurt dışından ikinci el otomobil ithal etmek karlı mı? Nasıl yapılır?

Günümüzde ülkemizde bulunan araba fiyatları bu kadar artmışken yurt dışından ikinci el otomobil ithal etmek karlı mı? Detaylar haberimizde...

Türkiye'de otomobil fiyatlarının son durumuna bakan herkesin ya umutları kırılıyor ya da çareyi yeni yollar aramakta buluyorlar. Bu yollardan biri de yurt dışından otomobil getirmek. Almanya gibi otomotiv alanında gelişmiş ülkelerden araç getirmek Türkiye'ye göre daha hesaplı olabiliyor. Peki yurt dışından ikinci el otomobil ithali karlı olabilir mi?

Yurt dışından nasıl araç getirilir?

Yurt dışından araba getirmek ile ilgili bilinmesi gereken çok sayıda önemli nokta vardır. Tabii karşılaşılacak senaryolara göre bu işlemler değişiklik gösterir. Bu konuda aslında iki senaryo vardır. Halihazırda Türkiye dışında farklı bir ülkede yaşayanlar ile Türkiye'de yaşayanlar arasında araba alım ve kullanımı gibi konular farklılık gösterir.

Yurt dışından sıfır araç alımı

Yurt dışından plakasız araç getirmek için öncelikle yerine getirilmesi gereken hususlar vardır. Aracın Türkiye'ye getirtilebilmesi için öncelik olarak yabancı olan bir ülkeden faturalı bir biçimde satın alma işleminin yapılmış olması gerekir. Gelen otomobil mutlaka gümrüğe sokulmalıdır. Burada önce aracın cinsine ve motor hacmine göre ÖTV, ardından tüm ücrete ek KDV uygulanır.

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Ödeme işleminden sonra arabanın plakasının ve ruhsatının yasal hükümlere uygun bir biçimde çıkarılması gerekir. Ancak burada çok dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bu da aracın gümrüğe getirilme şekli. Aldığınız aracı kendiniz gümrüğe getirmek istediğinizde veya bir ay sonra başka bir ulaşım aracılığıyla ülkeye getirmek istediğinizde aracı satın aldığınız ülkeye de KDV ödemek durumunda kalırsınız.

Yani Türkiye'deki KDV ile birlikte iki defa KDV ödemesi yapmış olursunuz. Ancak birçok Avrupa Birliği ülkesi, sizin araç almanız ve birkaç gün içinde nakliyat yolu ile aracınızı çıkarmanız halinde sizlerden KDV istemez. Bundan dolayı aldığınız aracın deniz ya da kara yoluyla bir an önce nakliyesini sağlamak sizi bu maliyetten kurtarır.

Yabancı plakalı araç getirmek

Yurt dışında yaşayan kişilerin geçici olarak Türkiye'ye araç getirmesi hususunda araç sahibi hiçbir vergi ödemediği için başka şartlar bulunur. Burada aracın geçici olarak getirilmesi en önemli noktadır. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne kalıcı bir şekilde yurt dışından araç getirmek istiyorsanız vergi ödemek zorundasınız.

Yabancı plakalı aracı (geçici süreyle) getirmek için aranan şartlar şöyle:

Son 1 yılın 185 günü yurt dışında olmanız gerekir. Bu süre ikamet belgenize göre belirlenir.

Getirilen araç ülkede en fazla 730 gün kullanılabilir.

Araç, sahibi dışında herhangi birisi tarafından kullanılamaz.

Türkiye'ye geçici süre ile getirilen araçlar satılamaz, kiralanamaz ya da devredilemez.

Taşıtın ikamet ettiğiniz yerde adınıza kayıt ve tescil edilmiş olması gerekir.

Dipnot olarak, 185 gün aralıksız yurt dışında kalmanıza gerek yok. Yani bir yıl içinde aralıklı bir şekilde yurt dışında bulunmanız yeterli olacaktır.

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Bedelsiz ithalat yöntemi

Gelelim en merak edilen konuya. Yabancı plakalı bir aracı gümrük vergisiz olarak satın alıp Türkiye'de tescil ettirmeniz de mümkün. Bu işleme bedelsiz ithalat denir. Fakat bu durumdan herkes yararlanamaz ve bunun için de belli şartlar gerekir. Eğer bu şartları sağlamıyorsanız ÖTV ve KDV'ye ek gümrük vergisi de ödemeniz gerekir.

Gümrük vergisi ödememeniz için gereken şartlar şunlardır:

Türkiye dışında 2 yıl yaşamış ve tekrar ülkeye ikametini taşıyıp yerleşecek olmak.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışına bir görevi yerine getirmek için gönderilmek.

Yurt dışında emekli olmak.

Türk vatandaşlığına geçecek ve ikametini kalıcı olarak Türkiye sınırları içerisine taşıyacak olmak.

Bu şartları sağlamıyorsanız yurt dışından ikinci el araç aldığınızda gümrük vergisi de ödemek zorundasınız.

Türkiye plakası nasıl alınır?

Yukarıdaki şartları sağlamayan ve arabayı normal otomobiliniz olarak satın alıp iki yıldan fazla bir süreyle kullanmak isterseniz otomobili Türkiye'ye ithal etmeniz gerekir. Türkiye'ye ithal edilecek araçların sıfır kilometre alınmış olması veya elli yaşının üzerinde klasik sınıfında olması gerekli.

Sonuç olarak eğer yurt dışındaysanız ve Türkiye'ye dönmeden önce ikinci el bir araç satın almak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz ancak üstte belirttiğimiz şartları sağlamıyorsanız bunu yapmak da mantıksız. Çünkü Türkiye'de sizden bir de gümrük vergisi alınır ve bu sayede hiçbir şekilde karlı bir hesap olmaz. Şartları sağlıyorsanız yalnızca ÖTV ve KDV ödeyerek güzel aracınızı Türkiye'de kullanabilirsiniz.

Yurt dışından araç getirirken ödemeniz gereken ÖTV:

600 cm3 silindir hacmine sahip ve de vergi dışında satış değeri 70.000,00-TL'ye kadar olan araçlarda %45.

1600 cm3 silindir hacmine sahip olan ve de vergi dışında satış değeri 70.000,00-TL – 120.000,00-TL arası olan araçlarda %50, 120.000,00-TL üzerinde ise %60.

1600 cm3 – 20000 cm3 silindir hacmine sahip olan ve de vergi dışında satış değeri 170.000,00-TL'ye kadar olan araçlarda %100.

20000 cm3 ve üzerinde silindir hacmine sahip olan ve vergi dışında satış değeri 170.000,00-TL'ye kadar olan araçlarda ise %160 oranında ÖTV ödenmesi gerekir.

Katma değer vergisi (KDV) ise tüm bu eklemelerden sonra bir de yüzde 18'lik bir ekleme yapar. Yani eğer Türkiye'de yaşayan normal bir insansanız ancak sıfır veya elli yaşında bir arabayı Türkiye'ye getirebilirsiniz. Onlarda da sadece ÖTV ve KDV ödemeyeceğiniz için karlı çıkmanız oldukça zor.

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