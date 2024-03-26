Üye Girişi
Haberler

YouTube, Yapay Zeka ile Bölüm Atlama Özelliği Getiriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapay zeka teknolojileri artık hayatımızın merkezine oturmaya başladı. Sosyal medya uygulamaları bile artık yapay zekalı öneri sistemleri sunmaya başlıyor. İşte YouTube bu anlamda yeni bir yapay zeka özelliği için denemelere başladı. Buna göre YouTube mobilde iki kere dokunma ile bölüm atlama gibi ilginç bir yapay zeka özelliği getirmeyi planlıyor. Yani hepimizin kullandığı, çift dokunma ile videoda gereksiz yerleri geçme alışkanlığı kullanışlı bir özellik haline geliyor.

YouTube için yapay zeka ile bölüm atlama özelliği geliyor

YouTube, yapay zeka özellikleri için denemeler yapmaya başladı. Bir taraftan Sprotify'ın müzik klipleri ile YouTube rakibi bir konuma gelmesi, platformun kendini geliştirmesine yol açmış gibi. Ortaya çıkan yeni YouTube özelliği ile artık bir videoda izlemek istemediğiniz bölümleri geçmeniz mümkün olacak.

YouTube mobilde ekrana iki kere dokunma ile videonun bir kısmını atlamanız mümkün. İşte YouTube yapay zeka özelliği, bu çift dokunma sonrası kullanıcıya atlamak istediği bölüm tavsiyesi verecek. Böylece kullanıcı sadece videoda kısa bir bölümü değil, istediği bölümleri atlama imkanına sahip olacak.

Aslında burada YouTube içerik üreticileri bölüm atlama için verilen tavsiyeleri belirleme imkanına sahip olacak. Yapay zeka, içerik üreticisi bu konuda bir tavsiyede bulunmadıysa kendisi içeriği bölümlere ayıracak. Yapay zeka kullanıcılara tavsiyeleri de bu bölümlere göre verecek.

Mırıldansanız yeter! Yeni YouTube Music özelliği duyuruldu

Ancak YouTube'un bu konuda bazı endişeleri var. Buna göre kullanıcılar, yapay zeka ile bölüm atlama özelliği ile içeriğin önemli anlarını da geçme imkanına sahip. Bu da içerik üreticileri için çok da olumlu bir durum değil. Şu an için özellik ABD'de çok kısıtlı YouTube Premium kullanıcıları arasında denenmeye başladı.

YouTube ile bölüm atlama ayrıca kullanıcıların YouTube içeriklerini çok daha hızlı tüketmesini de sağlayacak. YouTube ayrıca Shorts videoları için yeni bir remiks imkanı da sunuyor. Buna göre içerik üreticileri shorts videolarından oluşan remikslere kendi çekimlerini de ekleme imkanına sahip olacak.

YouTube yapay zeka ile bölüm atlama özelliği sizce de video içerik tüketim deneyimini iyileştirebilir mi? Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

YouTube Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! LGS son başvuru ne zaman? LGS başvuru nasıl yapılır? Liselere Geçiş Sınavı ne zaman? Buse Terim boşandı mı? Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı neden boşandı? Buse Terim ne dedi? 2. ara tatil ne zaman? Nisan ayı ara tatil hangi gün başlıyor? 2024 ARA TATİL TARİHLERİ! Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı memur maaşı ne zaman ödenecek? Cübbeli Ahmet Hoca'ya ne oldu? Sağlık durumu nasıl? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi? Yargıtay başkanlık seçiminde 5. turu kim kazandı? Yargıtay başkanı seçildi mi? Seçimlerde İstanbul'u kim kazanacak? 31 Mart'ta İmamoğlu mu Kurum mu galip gelecek? 9 anket şirketinin sonuçları açıklandı... Semih Vuruş kimdir? Zafer Partisi Düzce- Merkez Belediye Başkan adayı Semih Vuruş kaç yaşında, nereli? Faruk Kemal Konca kimdir? Zafer Partisi Düzce- Yığılca Belediye Başkan adayı Faruk Kemal Konca kaç yaşında, nereli? Kadir Kantemür kimdir? Zafer Partisi Düzce- Kaynaşlı Belediye Başkan adayı Kadir Kantemür kaç yaşında, nereli? Abdullah Rıdvan Eroğlu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gümüşova Belediye Başkan adayı Abdullah Rıdvan Eroğlu kaç yaşında, nereli? Aytaç Durdu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gölyaka Belediye Başkan adayı Aytaç Durdu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title