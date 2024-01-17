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YouTube, reklam engelleyici kullanan kullanıcıların videolarını yavaşlatma iddiasını reddetti

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Video içerik platformu YouTube, reklam engelleyici kullanan kullanıcıların videolarını yavaşlatma iddiası hakkında açıklama yaptı. Şirket, yavaşlığın adblocker uygulamalarının güncellemelerinden kaynaklandığını belirtti.

Video içerik platformu denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri YouTube oluyor. Hem ücretli hem de ücretsiz iki kullanımı bulunan platform şaşırtan detaylarla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Son haberlerle birlikte YouTube, reklam engelleyici kullanan kullanıcıların videolarını yavaşlatma iddiası hakkında açıklama yaptı.

YouTube, bilinçli video yavaşlatma iddiasını reddetti!

Hemen hemen her konu hakkında video içeriğine sahip olan YouTube, son yıllarda önemli bir başarı elde etti. Platform, bir süredir kullanıcılara ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki farklı kullanım şekli sunmakta. Elbette ki ücretsiz kullanımda reklamlar var.

Platformdaki reklamlar normalde kullanıcıları çok rahatsız edecek boyutta değildi. Ancak özellikle son zamanlarda reklam sürelerinin ve sayılarının artması kullanıcıları çileden çıkaracak noktaya geldi. Bunun üzerine bir de video yavaşlatma durumu gündeme geldi.

YouTube'un reklam engelleyici savaşı bitmiyor! İşte platformun yeni hamlesi

İddialara göre YouTube, bu sorun için reklam engelleyici kullanan kullanıcıların videolarını yavaşlatıyor. Tüm bunların üzerine şirketten konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamaya göre YouTube'daki yavaşlık kasten yapılmıyor.

İddialara göre YouTube, tüm bu iddiaları reddetti. Şirketin yaptığı açıklamada reklam engelleyici kullanan kullanıcıların videoları yavaşlatılmadığı belirtiliyor. Bunun üzerine bu yavaşlığa "adblocker" adlı uygulamalara gelen güncellemelerin neden olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili birçok test yapıldı. Bu testlere göre reklam engelleyici yazılımı açıkken videoların çok yavaşladığı ortaya çıktı. Ayrıca önizmelerin düzgün çalışmadığı ve platformda tam ekrana girilemediği ifade ediliyor. Tüm bunlarla birlikte kullanıcılar ya Premium hizmeti alacak ya da reklamlara izin verecek.

Peki, siz YouTube yavaşlatma sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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