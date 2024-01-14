YouTube neden kasıyor? Çöktü mü? İşte çözümü!

Dünyanın en büyük çevrim içi video paylaşma platformu Youtube, son saatlerde kasma şikayetleriyle sosyal medyada çok konuşuluyor. Peki YouTube neden kasıyor, çöktü mü? İşte YouTube kasma sorunu için çözüm yolu…

YouTube kasıyor sorunu çözümü

YouTube, 13 Ocak sabah saatlerinden itibaren kasma sorunuyla gündemde. Dünyanın dört bir yanındaki binlerce kişi, platformda video izlerken zorlandıklarını ve sayfaların oldukça geç yüklendiğine dair şikayetlerde bulunuyor. Peki bu sorunun sebebi ne?

Bilindiği üzere YouTube, son birkaç yıldır reklam sayısını bir hayli artırdı. Tabii kullanıcılar da bundan pek memnun kalmadı. Buna karşı bir çözüm olarak reklam engelleyiciler tercih ediliyordu. Ancak şirket, reklam engelleyici uzantı kullananlara karşı platformu yavaşlatmaya başladı. Şikayetlere bakıldığında YouTube'un yalnızca reklam engelleyici uzantı kullanan kişilerde kastığını görüyoruz.

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"YouTube kasıyor" sorununu çözmek için tarayıcınızda reklam engelleyici uzantıyı devre dışı bırakmanız gerekiyor. Bu yöntem, pek çok kullanıcıda işe yaradı. Bu doğrultuda sorunu yaşayan kullanıcıların denemesinde fayda var.

Google Chrome üzerinde reklam engelleyici uzantısı devre dışı bırakma nasıl yapılır?

1. Adım: Öncelikle Google Chrome'u açın.

2. Adım: Sağ üst kısımda yer alan Uzantılar butonuna tıklayın.

3. Adım: Reklam engelleyici uzantısının tam karşısında yer alan üst üste üç nokta ikonuna tıklayın.

4. Adım: "Uzantıyı Yönet" seçeneğine tıklayın.

5. Adım: Uzantıyı kapalı konuma getirin.

6. Adım: İşte bu kadar!

YouTube kasıyor sorununu çözmek için reklam engelleyici uzantıyı devre dışı bırakmanıza rağmen sorun devam ediyorsa, diğer deneyebileceğiniz yöntemler şunlar;

Tarayıcınızı güncelleyin.

Tarayıcınızın önbelleğini ve çerezlerini temizleyin.

VPN hizmeti açıksa, kapatın.

Farklı bir tarayıcı kullanın.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? YouTube sizde de kasıyor mu? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.