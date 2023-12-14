Yatırım işlemlerinde teknolojik altyapının önemi nedir?

Yatırım dünyası, sermayenizi artırmanın ve finansal hedeflerinizi gerçekleştirmenin bir yolu olarak her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.

Yatırım dünyası, sermayenizi artırmanın ve finansal hedeflerinizi gerçekleştirmenin bir yolu olarak her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bu alanda hızlı altyapı, yenilikçi ve profesyonel hizmet sunmak bariz bir şekilde tercih sebebi. Yatırımcıların yapmak istedikleri işlemi hızlı bir şekilde yerine getirmesi sayesinde kendini teknolojik gelişmelere entegre edebilen ve trendleri takip eden aracı kurumlar da müşteriler tarafından tercih ediliyor.

Yatırım Yapmanın Önemi

Yatırım yapmak, bireylerin ve kurumların geleceğe yönelik finansal açıdan güvenliklerini sağlamak ve finansal varlıklarını değerlendirmek için önemli bir adımdır. Yatırım yapmak, bugünkü tasarruflarını gelecek için değerlendirme yönünde önemli bir araçtır.

Gelecekteki fırsatları değerlendirmek, yani gelir elde etmek ve finansal hedeflere ulaşmak amacıyla yatırımlarınızı kullanma fırsatı sunar. Ancak sermaye piyasalarında her zaman kazanç imkanı kadar kayıp riski de bulunduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Paranın değerini koruma, enflasyonla mücadele etme, pasif gelir elde etme ve finansal özgürlüğü sağlama konularında yatırım yapmanın önemi yadsınamaz.

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Doğru bir şekilde yapılan yatırımlar zaman içinde büyüme potansiyeli taşır. Bu sayede bireylere ve kurumlara finansal açıdan daha güçlü bir gelecek inşa etme imkanı sunar. Aynı zamanda, çeşitlendirilmiş bir yatırım portföyü oluşturmak, riskleri azaltarak daha istikrarlı bir mali durum elde etme konusunda da yardımcı olabilir. Fakat yatırımcıların yatırımlarını yapmak üzere aracı kurum seçerken dikkat etmesi gereken birkaç önemli faktör bulunmaktadır. Bunlardan ilki, güvenilirlik ve güvenliktir.

Aracı Kurum Seçimi

Aracı kurum seçimindeki ilk kriter, yatırım yapacağınız yerin yasal olmasıdır. Lisanslı bir aracı kurum tercih etmek, yatırımcıların sermayelerini korumaları açısından kritiktir. Kurumun geçmişi, itibarı ve müşteri yorumları da güvenilirlik hakkında bilgi sağlayabilir. Ayrıca yatırımcılar, işlem yapacakları finansal piyasalarda aracı kurum seçerken kurumun kullandığı alt yapı sistemleri de büyük bir önem taşır. Alt yapı sistemleri, yatırımcıların platform üzerinden işlem yapmalarını sağlayan teknolojik alt yapıyı ifade eder ve işlem deneyimi ile doğrudan ilişkilidir.

Döviz, Borsa İstanbul (BIST) ve VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası), finansal piyasalarda işlem gören ve yatırımcılara farklı seçenekler sunan araçlardır. Geçmişte bu piyasalarda işlem yapmak için genellikle fiziksel ticaret merkezlerine gidilirdi. Özellikle döviz piyasasında telefon aracılığıyla ya da belli finansal merkezlere doğrudan bağlanarak işlemler gerçekleştirilirdi. BIST ve VİOP'ta ise yatırımcılar genellikle borsa salonlarına giderek emirlerini doğrudan belirtir ya da aracı kurumlar vasıtasıyla brokerlere ilettikleri emirlerle işlemlerini gerçekleştirirdi.

Ancak günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte finansal piyasalardaki işlem yapma yöntemleri de büyük ölçüde değişti. İnternetin ve mobil teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte döviz, emtia, BIST ve VİOP gibi piyasalara erişim çok daha kolay hale geldi. Artık yatırımcılar bu piyasalarda işlem yapmak için internet üzerinden online platformlar aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bilgisayarlar, tabletler veya akıllı telefonlar üzerinden birkaç tıklama ile anlık piyasa verilerine erişebiliyor, emirlerini kolaylıkla iletebiliyorlar.

Yasal ve Yasal Olmayan Aracı Kurumlar Nasıl Öğrenilir?

Doğru yatırım aracını seçmek için öncelikle yatırım tercihleriniz üzerinde yoğunlaşmalısınız. İşlem yapmak istediğiniz piyasalarda tecrübesi bulunan, teknolojik alt yapısına güvenebileceğiniz aracı kurumları seçmelisiniz. Ayrıca özellikle döviz ve emtia işlemlerinde Sermaye Piyasaları Kurumu'nun kaldıraçlı işlemlerde yetkili aracı kurum olarak belirlediği kurumlara yönelmek gerekiyor.

Yetkili olmayan aracı kurumların Türkiye'de işlem yapması ve yaptırması SPK'nın kurallarına göre yasaktır. Bu siteler düzenli olarak SPK'nın yayınladığı bir listeyle duyuruluyor ve erişim mahkeme kararıyla engelleniyor. SPK, işlem yasağı getirilen web sitelerini sürekli olarak çıkardığı aylık bültenlerle ilan edilir. " Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir." şeklinde "Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları" başlıklı açıklamayla, yatırımcıları korumak için sakıncalı siteleri yasaklıyor ve bunları duyuruyor.

Buna göre döviz ve emtia işlemi yapmamak için ilk dikkat edilmesi gereken şey, bu sitelerin Türkiye regülasyonlarına dahil olup olmadığıdır. Yani SPK tarafından işlem yapılmasına izin verilen şirketlerden olması gerekiyor. Aynı zamanda sahip olduğu teknolojik alt yapı sizin hızlı bir şekilde işlem yapmanıza imkan verdiği gibi, hem telefonla işlem emri verebilir, hem de aklınızdaki soru ve sorunları yatırım danışmanınıza sorabilirsiniz.

Aracı Kurum Seçiminde Önemli Kriterler

Hangi aracı kurumla çalışmak istediğinizi seçmek için pek çok seçeneğiniz bulunmakta. Bu seçenekler içinde Türkiye'de yerleşik olması ve regülasyonlara tabi olması seçeneğini ilk sırada sayabiliriz. Bunun dışında aşağıdaki bazı kriterleri de göz önünde bulundurabilirsiniz.

Tecrübeli Olması

Tecrübe, pek çok açıdan müşterilerine iyi hizmet verebilmek için aranan kriterlerden biridir. Sadece sermaye piyasalarında değil, pek çok sektörde, alanında tecrübeli firmalarla çalışmayı düşünebilirsiniz.

Kolay Hesap Açma ve Kapatma Seçenekleri

Yatırım hesabınızı tamamen ücretsiz bir şekilde online (görüntülü) olarak hiçbir evraka gerek olmadan hızlıca açabileceğiniz gibi kurye veya temsilci aracılığıyla huzurda gerekli evrakları imzalayarak da açabilmeniz için size uygun imkanlar sağlanmalıdır. Bu, sizin için en uygun yöntemle hesap açmanıza aracı kurumların ne kadar yardımcı olduğunu görmenize imkan sağlayacaktır. Hızlı hesap açabileceğiniz ve kapatabileceğiniz aracı kurumları, yukarıdaki işlemlere izin verip vermediğinden kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bu konuda sosyal medyada yazılmış geri bildirimlerden de yararlanabilirsiniz.

Teknolojik Entegre

Her geçen gün teknoloji gelişiyor. Bu gelişim, aracı kurumların alt yapılarını gözden geçirmeleri ve sürekli yenilenmelerini de mecbur kılıyor. Elbette burada bir rekabet durumu söz konusu. Teknolojide son gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen web siteleri ve müşteri panelleri tercih sebeplerinizden biri olabilir.

Bu durum, sürekli olarak sistem açıklarının yeni geliştirilen hacking yöntemlerine karşı koruma altına alındığının da bir göstergesi. Finans piyasalarında erişim güvenliği son derece önemli. Bu sebeple düzenli olarak yenilenen aracı kurumlar bir tercih sebebi olabilir.

Ücretsiz Demo Hesabı

Ücretsiz demo hesaplarını kullanmalısınız. Bu hem risk algınızı ölçmenize hem de piyasalardaki potansiyelinizi anlamanıza yardımcı olacaktır. Ücretsiz demo hesabı açabileceğiniz ve kendinizi iyice test edebileceğiniz, piyasaları anlamaya çalıştığınız imkanların sağlanması, nihai kararınızı vermenizde etkili olacaktır. Bu sebeple ücretsiz demo hesabını teşvik eden aracı kurumlar tercih sebepleriniz arasında yer alabilir.

Finansal Okur Yazarlığa Önem Verilmesi

Aracı kurumların, yatırımcıları için ve yatırımcı adayları için finansal okur yazarlık kursları vermesi çok önemli. Bu sayede yatırımcılar teorik bilgiler edinebilecekleri gibi, aracı kurumda yapacakları işlemler ile bu teorileri pratiğe de dökebilirler. Özellikle hem online hem de yüz yüze eğitimlere önem veren aracı kurumları tercih edebilirsiniz.

Aklınızdaki aracı kurumların internet sitelerinde ve haklarında çıkan haberlerde, finansal okur yazarlıkla alakalı olarak ilanlar bulunuyordur. Ücretsiz online eğitimler, yüz yüze konferanslar bu konuda sizin için yol gösterici olabilir.

Ürün Çeşitliliği

Bazı dönemlerde bazı piyasalar işlem yapmak için çok elverişliyken bazıları da zarara uğrayabilir. Bu aynı işlem türü içinde farklı enstrümanlarla da gerçekleşebilir veya zaman zaman farklı piyasalara da yönelmeniz gerekebilir.

Örneğin, döviz piyasalarında işlem yaparken, Viop'a veya Borsa'ya da geçmeniz gerebilir. Bazı dönemler paranızı nakitte tutmak isteyebilirsiniz. Döviz ve emtia özelinde ise, petrol yatırımından çıkıp tarım emtialarına geçmek isteyebilirsiniz veya oradan çıkıp çapraz kurlarda işlem yapmanız gerekebilir. İşte çalışacağınız aracı kurumun bunları mümkün kılıyor olması gerekir. Bunların mümkün kılınması ise, aracı kurumun portföyünde çeşitli hizmetlerin bulunması sayesinde olur.

Self Servis İşlemler

İstediğiniz zaman telefonla, maille veya başka iletişim kanallarıyla emirlerinizi ve taleplerinizi iletebildiğiniz gibi aynı zamanda kendiniz de bu işlemleri yapabilmelisiniz. Dünya, kişilerin kendi işlemlerini yapabildikleri bankacılık sistemlerine evrilmekte. Bu evrim bizi her geçen gün teknolojiyle daha bütünleşik bir hale getiriyor. Buna imkan sağlayan sistemler ise tercihlerinizde etkili bir rol oynayabilir.

Bu özelliklere sahip bir aracı kurum ile çalışmak sizin elbette her zaman kazanacağınızı garanti etmez. Çünkü dünyada böyle bir garanti yoktur. Ancak bunlar sizin kendinizi korumanızı, istediğiniz işlemi hızlıca yerine getirmenizi, taleplerinizin karşılanmasını ve dolayısıyla daha rahat işlemler yapabilmenizi sağlar. Bu aynı zamanda teknolojik olarak bir aracı kurumun ihtiyaçlarınıza cevap verip veremeyeceği konusunda size yol gösterecektir.

İntegral Yatırım

İntegral Yatırım geçtiğimiz ay web sitesini yeniledi. 2010 yılında kurulan ve müşterilerine geniş bir yelpazedeki finansal çözümlerle hizmet veren "Geniş Yetkili Aracı Kurum" statüsünde yetki belgesine sahip Türkiye'nin köklü aracı kurumlarından biri olan İntegral Yatırım, eskiden kullanılan Portal sistemi yerine Panel sistemini getirerek daha hızlı ve güvenli bir alt yapı sağladı. Bu altyapı sayesinde işlemlerinizin pek çoğunu kendi kendinize gerçekleştirebilirsiniz.

İntegral Yatırım aynı zamanda, müşterisi olsun olmasın herkese Araştırma departmanı aracılığıyla analizlerini açarak sadece müşterilerinin değil, toplum genelinin finansal okur yazarlığına verdiği önemi gösteriyor. Bunu her ay gerçekleştirdiği online eğitimlerle de perçinliyor. İntegral Yatırım müşterisi olmasanız bile uzman ekonomistlerin verdikleri finansal okur yazarlık kurslarına katılabiliyorsunuz.

Döviz, Borsa ve Viop işlemlerini yapabildiğiniz alt yapılara sahip olan İntegral Yatırım, aynı zamanda döviz alanında işlem yapılabilen ürünlerin sayısını da düzenli olarak artırmakta. Yatırımcılar, teminat seviye değişikliği taleplerini artık kargo sürecine girmeden Panel üzerinden online olarak gerçekleştirebilecekler. Onay süreçlerinde herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen, herhangi bir durumda yatırımcılara anlık bilgi iletilmesi sağlanacaktır.

Bu yeni gelişme ile birlikte, yatırımcılar işlemlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetebilecekler. Yatırım süreçlerindeki bu pratik ve kolaylık sunan güncelleme, kullanıcıların işlemlerini verimli bir şekilde takip etmelerini ve yönetmelerini amaçlamaktadır.

Yatırımcı adayları, ücretsiz bir şekilde açtıkları demo hesaplarını kontrol etme, işlemleri takip etme, bakiyelerini inceleme ve hesap açma süreçlerini online sözleşmelerle başlatma imkanına sahipler. Bunun da yanında yatırım danışmanlığı hizmeti de alabileceğiniz İntegral Yatırım, kullanıcı dostu bir arayüz sunarak yatırımcılara rahat işlem yapabilecekleri bir deneyim sunuyor.

İntegral Yatırım'da Forex işlemlerinde, 2023 yılı 3. Çeyrek dönemi itibariyle kar eden müşteri oranı %28, zarar eden müşteri oranı %72'dir.

Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.