Yapay zeka teknolojileri ABD'de işten çıkarmaları artırdı

Güncelleme:
ABD'de yapay zekanın da etkili olduğu işten çıkarma dalgası, sadece Amerikan iş gücünü değil küresel piyasaları da tehdit ediyor. ABD'de bir yılda 1,17 milyon kişinin işini kaybettiği bu dönüşüm, Türkiye'nin de kapısında. Şirketlerin maliyetleri düşürmek için yapay zekaya yönelmesi, benzer bir istihdam kırılmasının önümüzdeki dönemde Türkiye'de de yaşanma riskini doğuruyor.

Yapay zekânın iş dünyasında hızla yayılması, ABD'de milyonlarca çalışanın kaderini değiştirdi. Danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas'ın yayımladığı son rapora göre, 2025 yılında ABD genelinde 1 milyon 170 bin kişi işten çıkarıldı. Bu rakam, Covid-19 salgınının damga vurduğu 2020 yılından bu yana görülen en yüksek işten çıkarma seviyesi olarak dikkat çekti. 55 bin kişinin çıkarılmasının sebebi ise yapay zeka olarak belirlendi.

İŞTEN ÇIKARMALARIN BAŞLICA NEDENİ YAPAY ZEKA

Raporda, yapay zekâ teknolojilerinin hızla yaygınlaşmasının, işten çıkarmalarda belirleyici faktörlerden biri haline geldiği vurgulandı. Şirketlerin verimlilik ve maliyet avantajı gerekçesiyle yapay zekâya yönelmesi, özellikle beyaz yakalı çalışanlar üzerinde ciddi baskı oluşturdu.

AYLIK İŞTEN ÇIKARMA VERİLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Özellikle yılın son aylarında işten çıkarmalar hız kazandı.

Ekim ayında: 153 bin kişi

Kasım ayında: 71 binden fazla kişi işsiz kaldı.

55 BİN KİŞİNİN İŞİNDE YAPAY ZEKA DEVREDE

Rapora göre, 2025 yılı genelinde yalnızca yapay zeka nedeniyle işini kaybedenlerin sayısı 55 bine ulaştı.

İŞTEN ÇIKARMA DALGASININ YAŞANDIĞI ŞİRKETLER

Raporda, işten çıkarmaların yoğunlaştığı şirketler de sıralandı. Bu şirketler arasında özellikle teknoloji şirketleri öne çıktı.

Amazon: 14 bin kurumsal pozisyon azaltıldı,

Microsoft: 2025'e kadar yaklaşık 15 bin kişi çıkarıldı,

Salesforce: 4 bin destek personelini işten çıkardı.

IBM: Küresel çapta 3 bin çalışanın ilişiği kesildi.

CrowdStrike: 500 çalışan,

Workday: 1.750 çalışan ile yollarını ayırdı.

TÜRKİYE DE RİSK ALTINDA

Uzmanlar, ABD'de yapay zeka kaynaklı işten çıkarma dalgasının Türkiye için de ciddi bir uyarı niteliği taşıdığına dikkat çekiyor. Dijital dönüşüm, otomasyon ve yapay zekâ yatırımlarının Türkiye'de de hız kazanmasıyla birlikte özellikle beyaz yakalılar, çağrı merkezi çalışanları, muhasebe ve destek birimleri risk altındaki alanlar arasında gösteriliyor. Yüksek enflasyon, artan işletme maliyetleri ve verimlilik baskısı, Türk şirketlerini de benzer şekilde insan gücü yerine yapay zekaya yönelme noktasına getirirken, bu sürecin yeterli istihdam politikaları geliştirilmeden ilerlemesi halinde iş gücü piyasasında ani ve sert kırılmalar yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.

TÜRKİYE'DE YAPAY ZEKAYA EN AÇIK SEKTÖRLER

Uzman değerlendirmelerine göre, Türkiye'de yapay zekâdan en hızlı etkilenecek sektörlerin başında finans ve bankacılık, çağrı merkezleri, perakende, lojistik ve üretim geliyor. Özellikle bankacılıkta müşteri hizmetleri, kredi değerlendirme ve operasyonel süreçlerde otomasyonun hızlanması beklenirken; çağrı merkezlerinde yapay zekâ destekli chatbot ve sesli asistanların istihdamı azaltabileceği öngörülüyor. Perakende ve e-ticarette stok yönetimi, fiyatlama ve müşteri analitiği; lojistikte rota planlama ve depo otomasyonu; üretimde ise kalite kontrol ve planlama süreçleri yapay zekânın en hızlı yayılacağı alanlar arasında gösteriliyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Teknoloji
