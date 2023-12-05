Xiaomi 14 Ultra Modeli İçin Yeni Gelişmeler

Xiaomi'nin ekimde piyasaya sürdüğü Xiaomi 14 serisinin devam modeli için yeni gelişmeler yaşanıyor. Son raporlar Xiaomi 14 Ultra modelinin bir ilke imza atacağını gösteriyor.

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi'nin ekimde piyasaya sürdüğü Xiaomi 14 serisinin devam modeli için yeni gelişmeler yaşanıyor. Çinli marka, önceki serilerdeki gibi Ultra modelini biraz daha geç tanıtmayı hedefliyor ve bu kapsamda günden güne yeni bir sızıntı ve rapor ortaya çıkıyor. Son raporlar Xiaomi 14 Ultra modelinin bir ilke imza atacağını gösteriyor.

Xiaomi 14 Ultra'da ultrasonik parmak izi okuyucusu mevcut olacak

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station'a göre yaklaşan Xiaomi 14 Ultra modelinde tek noktalı ultrasonik parmak izi sensörü yer alacak. Çinli şirketin üzerinde çalıştığı bu teknolojinin mevcut amiral gemisi modellerinde kullanılan optik parmak izi okuyucudan daha hassas ve güvenli olduğu ifade ediliyor.

Akıllı telefonda 1 inçlik Sony LYT900 ana kameraya sahip olacak. Bu sensör; Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 12S Ultra ve Xiaomi 13 Pro'da bulunan IMX9898'in optimize edilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

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Yukarıda da görüldüğü gibi Xiaomi'nin Ultra modellerinde birkaç nesildir devam eden 1 inçlik kamera 14 Ultra'da da kullanılacak. Bunun yanı sıra ana kameraya üç adet 50 Megapiksel çözünürlüğünde yardımcı sensörler eşlik edecek. Bunun dışında cihazda 5.500 mAh'lik bir bataryanın yer alması bekleniyor.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Aynı zamanda firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor. Son olarak Xiaomi 14 Ultra Nisan 2024'te görücüye çıkacak.