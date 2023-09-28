Windows 11'te Haritalar Uygulaması Artık İnternetsiz Kullanılamayacak

Microsoft, Windows 11'e yepyeni özellikler eklerken aynı zamanda bazılarını devre dışı bırakmayı tercih ediyor. Bunlardan sonuncusu ise Windows'taki Haritalar uygulamasında yaşanacak. Uygulama içerisinde haritalara internetsiz erişim artık mümkün olmayacak.

Microsoft, Windows 11'e yepyeni özellikler eklerken aynı zamanda bazılarını devre dışı bırakmayı tercih ediyor. Bunlardan sonuncusu ise Windows'taki Haritalar uygulamasında yaşanacak. Uygulama içerisinde haritalara internetsiz erişim artık mümkün olmayacak.

Windows Haritalar uygulaması artık internetsiz kullanılamayacak

Microsoft, Windows 11'teki Haritalar uygulamasında yeni bir uyarı göstermeye başladı. Çevrim dışı haritalar için desteğin sonlandırılacağını belirten uyarı, kullanıcıların 2023'ten sonra internete bağlı olması gerektiğini belirtiyor.

Bu özelliğin neden kaldırıldığı şimdilik belirsiz. Ancak Microsoft'un HERE isimli bir şirketin harita verilerini kullandığını biliyoruz. Bu şirketi 2015 yılında satın alan Nokia'nın anlaşmayı yenilemek istemediği düşünülüyor. Aynı zamanda Microsoft'un da anlaşmayı bitirmek istemiş olacağını unutmamak lazım.

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Yeni bir anlaşma yapılmamasıyla birlikte Microsoft, Haritalar uygulamasında çevrim dışı kullanımı kısıtlayacak. Bu da Windows cihazlardaki yerel uygulamanın sadece internetle kullanılabileceğine işaret ediyor.

Bu hamle, Microsoft'un Haritalar uygulamasının geleceğini belirsiz durumda bırakıyor. Çevrim dışı destek olmadan Haritalar'ın işlevselliği önemli ölçüde azalacak. Ancak Windows için üçüncü taraf uygulamaların veya tarayıcıda Google Maps gibi alternatiflerin olduğunu belirtelim.

Microsoft'un HERE ile ortaklığı olmadan Haritalar uygulaması için neler planladığını göreceğiz. Ancak internetsiz harita desteğinin kaldırılması, Windows kullanıcıları için önemli bir sınırlama anlamına geliyor. Her iki şirketin de konuyla ilgili sessiz kaldığını belirtmek lazım.

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