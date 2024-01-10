vivo V29 5G: Kışın Zorlu Koşullarında Kesintisiz İletişim
vivo'nun V29 modeli, kışın zorlu koşullarında açık alanlarda kesintisiz iletişim deneyimi sunarak kullanıcılarına keyifli bir telefon kullanımı sağlıyor. IP68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklılığı belgelenmiş olan bu telefon, sevdiklerinizle iletişimde kalmak ve kışın güzelliklerini ölümsüzleştirmek için ideal bir seçenek sunuyor.
vivo'nun V29 modeli, kışın zorlu koşullarında açık alanlarda kesintisiz iletişim deneyimi sunarak kullanıcılarına keyifli bir telefon kullanımı sağlıyor. IP68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklılığı belgelenmiş olan bu telefon, sevdiklerinizle iletişimde kalmak ve kışın güzelliklerini ölümsüzleştirmek için ideal bir seçenek sunuyor.
vivo V29 5G neler sunuyor?
Soğuk hava koşullarının hakim olduğu günlerde, vivo V29 5G ile dış mekanlarda kullanım sizi endişelendirmeyecek. Telefonun suya ve toza karşı dayanıklılığını belgeleyen IP68 sertifikası, yağmurlu veya karlı havalarda telefonla konuşurken, fotoğraf veya video çekerken batarya ve hoparlör girişlerinden girebilecek su damlacıklarının telefona zarar verme ihtimalini ortadan kaldırıyor.
V29 5G'nin 50 Megapiksel OIS Ultra Algılama Kamerası, yoğun yağmur altında veya kar altında dahi mükemmel fotoğraf ve video çekimleri yapabilmenizi sağlıyor. Bu özellik, telefonun dayanıklılığına ek olarak, zorlu hava koşullarında dahi unutulmaz anlarınızı güvenle ölümsüzleştirmenizi mümkün kılıyor. Artık kışın tadını çıkarırken, sevdiklerinizle iletişim kurarken veya doğanın güzelliklerini fotoğraflarken telefonunuzun performansından emin olabilirsiniz.
Uygun fiyata 6GB RAM! Vivo G2 ortaya çıktı
ÖzellikDeğerEkran6.78 inç AMOLEDÇözünürlük1260 x 2800 pikselEkran Yenileme Hızı120 HzKavislik55 dereceİşlemciQualcomm Snapdragon 778Gİşlemci Çekirdekleri1x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), 3x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), 4x 1.9 GHz ARM Cortex-A55Grafik BirimiAdreno 642LRAM8 GBDahili Depolama256 GBMicroSD DesteğiVar, 1 TB'a kadarÖn Kamera50 MegapikselArka Kameralar50 Megapiksel ana sensör, 8 Megapiksel ultra geniş açı, 2 Megapiksel derinlik sensörüPil Kapasitesi4.600 mAhHızlı Şarj Desteği80Wİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı FunTouch OS 13Renk SeçenekleriSiyah ve MaviFiyat525 dolarKalınlık7,46 mmAğırlık186 g