Uzayda Üretim Yarışı: Uzay Fabrikaları

Bugüne kadar birçok uzay yarışından bahsettik. İlk etapta sadece uzay sınırına gitmek isteyen ülkeler daha sonrasında ilk Ay programlarına başladı. Bu yarış Mars için sürerken bir yandan da uzayda ilk fabrikalaşma yarışı başladı. Peki yerçekimsiz ortamda üretim yapmak neden bu kadar önemli bir olgu? İşte uzay fabrikaları fikri ve detayları…

Uzayda, yerçekimsiz ortamda üretim yapmak neden bu kadar önemli?

Öncelikle Wall-E animasyonunu izlemediyseniz onu izlemenizi tavsiye ederiz. Çünkü bu konuya verilecek ilk örnek kirlilik ve bunu en iyi o animasyon ile açıklayabiliriz. Wall-E filminde hikaye dünyada kalan ve dünyayı terk etmiş insanların pisliklerini temizleyen bir robotun etrafında dönüyor. Bu kirliliğin oluşmasındaki belki de en büyük etmen fabrikalar ve üretimler.

Bizler her ne kadar doğayı ve çevreyi koruyucu adımlar atıyor olsak da hiçbir adım yüzde 100 başarılı değil. Yani günün birinde gezegenimiz gerçekten koca bir çöplüğe dönecek. Bununla birlikte tüketime yoğunlaşan insan ırkı daha fazla tüketmeye ve daha fazla çöp oluşturmaya devam edecek. Kısa vadede bu soruna çözüm olarak en mantıklı yol "Mars'ta kolonileşme" gibi gözükebilir.

Manuel mi otomatik mi? Satışlarda şok eden değişim!

Fakat düşünsenize orada sıfırdan bir yaşam oluşturmanız gerekli. Mars'ta üzerimizde 20 kilogramlık giysiler ve 10 kilogramlık oksijen tüpüyle gezme fikri muhtemelen kimsenin hoşuna gitmeyecektir. Bu yüzden mavi gezegende kalmak en mantıklısı. Ancak kirliliği yaratanları uzaya göndersek nasıl olur?,

Bu fikir başta saçma ve daha zararlı gibi geliyor. Ancak işin içeriğine baktığımızda durum çok farklı. Uzayda kurulacak bir fabrika Dünya'daki kadar ağır fizik kurallarına tabi olmayacaktır. Mesela yer çekimi veya akışkanlar mekaniği. ya da belki de üretim hatlarındaki en büyük sorun olan aşınma ve sürtünme.

Uzay tüm bu fizik yasalarından daha az etkileniyor Bu da uzayda mükemmel seviyede kesim, vakumlama vb. imalat işçilikleri anlamına geliyor. Burada gözden kaçırmamanız gereken detay "imalat işçiliği mükemmel seviyede" tutulduğu müddetçe ortaya daha az kirliliğin ve maliyetin çıkıyor oluşu. Tabi bir de zehirli gazlar çıkartan ancak hayatın devamı için gerekli olan ağır sanayi kuruluşlarının uzayda yer alarak Dünya'yı daha az kirletme avantajı var.

Konuyla ilgili birçok şirket atılımlar yapıyor. Milyarder Jeff Bezos'ta uzay fabrikalarına yakından ilgili. Şimdilik bu konuda devrim sayılabilecek bir adım yok ancak ilerleyen dönemlerde uzayda üretilmiş bir akıllı telefon kullanmak çok da imkansız değil.