Türkiye Kart Projesi Konya'da Tanıtıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 10 Eylül'de açıkladığı, ulaşım hizmetleri ve finansal sistemde kullanılması planlanan Türkiye Kart Projesi'nin pilot uygulaması bugün Konya'da tanıtıldı. Tanıtım toplantısına katılan PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, proje çalışmalarının 4 yıl önce başladığını belirtti. Dünyada başka bir örneğinin olmadığını ifade eden Gülten, şunları söyledi: "4 yıldır devam eden bir süreç var. Ulaştırma Bakanlığımızın stratejik planlarında yer alan Türkiye Kart Projesi'ni, Konya Büyükşehir Belediyemizle uygulamaya geçirdik. Her belediyenin kendine has tarifeleri var. Bunların uygulanması çok büyük zorluklar yaşatıyor. Şunu gururla söyleyebiliriz; dünyada, toplu ulaşımda örneği olmayan bir sistem. Bu bir takaslaşma, temassızlaşma merkezi. Her bir Konyalı, İstanbul'a gittiğinde, yeni havalimanı hattına bindiğinde buradan aldığı Türkiye Kart'la, işlemini yapabilecek. Aynı şekilde İstanbul'daki Türkiye Kart sahibi bir vatandaşımız da Konya'ya geldiğinde toplu ulaşımdan, gerekli indirimlerinden, aktarmalarından, birçok şeyden faydalanabilecek."

'BUGÜN KONYA'DA İLERİDE 81 İLDE FAALİYETTE OLACAK'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da "Konya modeli belediyecilik anlayışıyla her manada önde ve önder olmaya çalışıyoruz. Yerelde kullandığımız Konya Kart ile herhangi bir değişim gerekmiyor. Temin ettiğiniz Türkiye Kart, sizi bugün Konya'da; ama ileride 81 ilde tüm toplu ulaşıma tek kartla kullanma imkanına kavuşturmuş olacak" ifadelerini kullandı. (DHA)