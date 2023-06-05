Turkcell'in Tekno Atık Projesi Yüzlerce Çocuğun Eğitimine Destek Oldu

Turkcell'in dört yıldır sürdürdüğü tekno atık projesi, yüzlerce çocuğun eğitimine destek oldu. 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle projenin çıktılarını paylaşan operatör şirketi hem çevreye hem eğitime katkı verirken 2019'dan bu yana topladığı 29,4 ton elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdı, elde edilen gelirle de yüzlerce çocuğa eğitim bursu sağladı.

Turkcell'in dört yıldır sürdürdüğü tekno atık projesi, yüzlerce çocuğun eğitimine destek oldu. 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle projenin çıktılarını paylaşan operatör şirketi hem çevreye hem eğitime katkı verirken 2019'dan bu yana topladığı 29,4 ton elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdı, elde edilen gelirle de yüzlerce çocuğa eğitim bursu sağladı.

Türkiye'nin Turkcell'i, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde tekno atıkların geri dönüşümü amacıyla sürdürdüğü 'Eğitime Dönüştür' projesinin rakamlarını paylaştı. 2019 yılında başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 29,4 ton tekno atığın geri dönüşüme gönderildiğini açıklayan Turkcell, atıklardan sağlanan gelirle yüzlerce çocuğun eğitimine katkı sağladı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE KATKI

Dört yıldır aralıksız devam eden 'Eğitime Dönüştür' projesi kapsamında Turkcell mağazalarındaki geri dönüşüm kutularına getirilen cep telefonu, bilgisayar, tablet ve aksesuarları gibi tekno atıklar, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliği ile geri dönüşüme gönderiliyor. Geri dönüşümden elde edilen gelirin tamamı çocukların nitelikli eğitiminde kullanılmak üzere ' Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışlanıyor.

6 Şubat'ta 11 ilde gerçekleşen deprem nedeniyle Turkcell, yıl sonuna kadar tekno atıklardan gelen gelir kadar üstüne kendisi de ekleyerek deprem bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Sosyal sorumluluk alanında doğa dostu projelere de ağırlık veren Turkcell, sürdürdüğü çalışmalarla ekolojiyi de desteklemeye devam ediyor.

HEDEF 2050'DE 'NET SIFIR'

Turkcell'in yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği yönetim sistemleriyle güçlendirdiği enerji yönetim süreci, 2018 yılından bu yana uluslararası ISO 50001 sertifikasına sahip. Türkiye'de bu sertifikaya sahip ilk mobil operatör olan Turkcell, ulusal ve uluslararası ölçekli sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda grup şirketlerinin enerji ihtiyaçlarının 2030 yılına kadar yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı, 2050 yılına kadar da 'net sıfır' şirket olmayı paydaşlarına taahhüt ediyor.