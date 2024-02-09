TSMC, Japonya'da İkinci Fabrikasını Açacak

Çip sektöründe heyecan yaratan ikinci TSMC Japonya fabrikası ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Firmanın üst düzey yetkilileri, fabrikanın 2027 yılının sonuna kadar kullanıma hazır olacağını açıkladı. Böylece şirketin Japonya'ya yaptığı toplam yatırım 20 milyar doları geçmiş olacak. Ancak bu girişime Japon hükümetinin de maddi olarak büyük destek verdiği biliniyor. Çip üretiminin gelecekte oynayabileceği rolü hesaba katarsak, bu Japonya için pek de mantıksız bir hamle değil.

İkinci TSMC Japonya fabrikası olacak!

7 milyar dolara mal olan ilk TSMC Japonya fabrikası bu yıl içinde üretime açılacak. Ancak artan kullanıcı talebine cevap vermekte zorlanacağını düşünen şirket, Japonya'da ikinci bir fabrika daha açmak için kolları sıvadı. İkinci fabrikanın lokasyonu için de ilkinde olduğu gibi Kumamato şehri tercih edilecek.

Dünyanın en büyük çip üreticisi konumuna gelen TSMC'nin, bu yıl sonunda yapımına başlanacak olan ikinci TSMC Japonya fabrikası da aktif olduğunda sadece Japonya'da aylık 100 bin adetten fazla üretim yapacağı öngörülüyor. Ancak gelen tüketici talebine göre bu sayının daha da artırılabileceği konuşuluyor.

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TSMC, Nvidia ve Apple gibi markalar için tedarik ettiği yüklü miktardaki çipleriyle biliniyor. Elbette şirketin bu büyük yatırımında Japon devletinin de etkisi büyük. Japonlar kendine ülkelerindeki çip üretimi için çeşitli teşvikler vererek çip ihtiyacını başkalarına bağımlı olmadan gidermek istiyor. Ayrıca TSMC'nin Almanya'da da bir fabrika açmayı planladığı biliniyor.

Peki siz TSMC hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ikinci TSMC Japonya fabrikası beklenen etkiyi yapacak mı? Japonya doğru bir tercih mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için değerli.