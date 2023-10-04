Toroslar EDAŞ, Yüksek Gerilim Hatlarında Kuş Çarpılmalarını Önlemek İçin Projesini Sürdürüyor

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Toroslar EDAŞ), 6 ilde yürüttüğü Yüksek Gerilim Havai Hat İzolasyonu Projesi kapsamında kuş çarpılmalarını ve arızaları önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 18 bin 727 metre uzunluğundaki iletken ve 7 bin 638 adet izolatörün yalıtkan malzeme montajını tamamladı.

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ( Toroslar EDAŞ) hizmet verdiği 6 ilde 2017 yılında başlattığı Yüksek Gerilim Havai Hat İzolasyonu Projesi'ne devam ediyor. Doğa Derneği ile iş birliği yapılan projede şirket, hem kuşların çarpılmalarını hem de bu nedenle oluşan arızaları önlemek için 18 bin 727 metre uzunluğundaki iletken ve 7 bin 638 adet izolatörün yalıtkan malzeme montaj işlemini tamamladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ( Toroslar EDAŞ) faaliyet gösterdiği Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye'de, özellikle göç zamanında yoğunlaşan kuş çarpılmalarına karşı yürüttüğü mücadelesine bu yıl da devam etti. Küresel kuş göçü rotalarının kesiştiği Hatay, Adana ve Mersin'de her yıl milyonlarca göçmen kuşu ağırlayan Toroslar EDAŞ, havai hatlarıyla gökyüzünü paylaştığı tüm kuşları korumak için Doğa Derneği ile yürüttüğü iş birliğini de sürdürdü" denildi.

TEDBİRLER ARIZALARI DA AZALTTI

Açıklamanın devamıda şu ifadelere yer verildi:

"Toroslar EDAŞ böylece 2017 yılından bu yana akıma kapılma kaynaklı kuş yaralanmalarını ve buna bağlı enerji kesintilerini 6 ilde ortalama yüzde 88,62 oranında azaltmayı başardı. Arıza iyileşme oranı en yüksek olan iller, yüzde 98,36 ile Kilis, yüzde 95,24 ile Gaziantep ve yüzde 94,45 ile Adana olurken, bu oran Hatay'da yüzde 88,46, Mersin'de yüzde 88,21 ve Osmaniye'de yüzde 46,67 olarak gerçekleşti. Göçmen kuşların güvenliği için gerekli olan malzemeleri stoklarında depolamaya devam eden Toroslar EDAŞ, hem bakım çalışmalarında hem de yeni tesis edilecek hatlarda bu yalıtkan malzemelerin uygulanmasını faaliyetlerinin düzenli bir parçası haline getirdi."