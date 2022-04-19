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Thor: Love and Thunder Fragmanı Yayınlandı

Tekmoloji - Teknoloji
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Thor: Love and Thunder Fragmanı Yayınlandı

Marvel hayranlarının merakla beklediği Thor: Love and Thunder filminden ilk fragman yayımlandı.

Marvel Studios, God of Thunder destanının dördünci filmi Thor: Love and Thunder filminin ilk fragmanını yayımladı. Thor'u son gördüğümüzde New Asgard'ı Valkyrie'nin ellerine bırakmış ve Guardians of the Glaxy ile evrende yolculuğa çıkmıştı. Fragmanda Thor ve Guardiands of the Galaxy ekibinin yaşayacağı olay örgüsünün bir kısmı ve ana karakterler hakkında ipuçları barındırıyor.

Thor: Love and Thunder Fragmanı

Marvel hayranlarını heyecanlandıran, Thor: Love and Thunder filminin ilk fragmanı resmen yayınlandı.

Thor: Love and Thunder filmi 8 Temmuz'da sinemalarda olacak.

Thor: Love and Thunder Fragmanı Yayınlandı

Tekmoloji / Teknoloji

Marvel, Thor, Teknoloji, Haberler

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