Thor: Love and Thunder Fragmanı Yayınlandı

Marvel Studios, God of Thunder destanının dördünci filmi Thor: Love and Thunder filminin ilk fragmanını yayımladı. Thor'u son gördüğümüzde New Asgard'ı Valkyrie'nin ellerine bırakmış ve Guardians of the Glaxy ile evrende yolculuğa çıkmıştı. Fragmanda Thor ve Guardiands of the Galaxy ekibinin yaşayacağı olay örgüsünün bir kısmı ve ana karakterler hakkında ipuçları barındırıyor.

Thor: Love and Thunder Fragmanı

Marvel hayranlarını heyecanlandıran, Thor: Love and Thunder filminin ilk fragmanı resmen yayınlandı.

Thor: Love and Thunder filmi 8 Temmuz'da sinemalarda olacak.

Tekmoloji / Teknoloji