Tesla Cybertruck Seri Üretim Sürecine Giriyor

Yıllar süren gecikmelerin ardından Tesla Cybertruck nihayet seri üretim sürecine giriyor. CEO Elon Musk tarafından paylaşılan fotoğraflar, "üretim adayı" olacak Cybertruck'ın son halini gösterdi. Musk, fotoğrafların birinde direksiyon başında olmasıyla da heyecanlandırdı.

Tesla Cybertruck, 2024'te yollarda olabilir

Elon Musk, Tesla'nın yılın üçüncü çeyreğinde ilk Cybertruck modelleri için teslimat etkinliği düzenlemek istediğini açıkladı. Ancak seri üretimin 2024 yılına kadar başlaması beklenmiyor. Bu da ön siparişli müşterilerin bekleyeceği anlamına geliyor. Cybertruck için şu ana kadar 1 milyonun üzerinde ön sipariş verildiği bildirildi.

pic.twitter.com/AlB3PXhBx5 — Elon Musk (@elonmusk) August 24, 2023

Paslanmaz çelik gövdeli ve köşeli bir tasarıma sahip olan Cybertruck, ilk olarak 2019'da olaylı şekilde tanıtılmıştı. Elon Musk, 2021'in sonlarına doğru üretime başlayacaklarını söylemişti. Ancak çok sayıda gecikme yaşandı ve üretimler 2024'e kadar sarktı.

Temmuz ayında Tesla, Giga Texas'ta ilk Cybertruck prototipini üretti. Elektrikli pickup'ın fiyatı henüz açıklanmadı, ancak ilk seçenekler 40 bin ila 70 bin dolar arasında değişiyordu. Enflasyon ve üretim maliyetlerinin artması, bu etiketlerin de zamlanacağını gösteriyor.

Musk daha önceki açıklamalarda Cybertruck'ın "gelecek gibi hissettirdiğini" ifade etti. Ancak alışılmadık tasarımı nedeniyle satış konusunda bir miktar başarısız olma ihtimaline sahip olduğunu da kabul etti.

Just drove the production candidate Cybertruck at Tesla Giga Texas! pic.twitter.com/S0kCyGUBFD — Elon Musk (@elonmusk) August 23, 2023

Tesla'nın Cybertruck'ın ilk teslimatları için hazırlıklara başlamasıyla, ön sipariş veren milyonlarca müşterinin bekleyişi yakında sona erebilir. Ancak seri üretimler, Tesla'nın aşması gereken bir sonraki sorunu olacak.