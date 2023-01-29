Tesla araçta yangın! 20 bin litre su kullanıldı

Elektrikli araba sektörünün önde gelen üreticilerinden Tesla, kısa süre önce meydana gelen bir yangınla dikkatleri üstüne çekti. Paylaşılan bilgilere göre seyir halinde olan Tesla Model S bir araç, bilinmeyen bir sebeple kendiliğinden yanmaya başladı.

Tesla Model S, kendiliğinden yanmaya başladı!

Elektrikli araçlar hayatımıza girdiğinden beri yangın vakalarında da bir artış yaşandı. Bu gibi durumlar bazen kullanıcı hatası, kimi zaman da araç içerisindeki elektronik bileşenlerin çok ısınmasından kaynaklanıyor.

Kron4 tarafından aktarılan bilgilere göre geçtiğimiz saatlerde ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Tesla Model S bir araç, otoyolda yol alırken kendiliğinden alev almaya başladı. Yetkililer, yangının batarya kısmından başladığını açıkladı.

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Bataryadaki yangını söndürmek ekipler için bir hayli zorlu geçti. Öyle ki bunun için iki itfaiye kullandılar ve krikolar yardımıyla aracı havaya kaldırdılar. Alevleri söndürme sırasında toplamda 6 bin galon (22 bin 680 litre) su kullanılması gerekti. Öte yandan, herhangi bir yaralanma olmadığı açıklandı.

Şirketten konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Geçmişte de buna benzer bir durum yaşanmıştı. Kanada'nın Vancouver kentinde yaşanan bir diğer olayda ise bir Tesla Model Y kullanıcısı, otoyolda seyir halindeyken aracın hata verdiğini ve aniden durduğunu söyledi.

Sonrasında ise sürücü, otomobilden dumanlar çıkmaya başladığını ve sonrasında da yangın çıktığını aktardı. Öte yandan, aracın kapı ve pencerelerinin açılmadığını belirten kullanıcı, camları kırarak dışarı çıkmayı başardı. Normalde Tesla araçlarda bu gibi durumlar için acil durum sistemi bulunuyor. Ancak sürücü, yangın sırasında stres yaptığı için kullanmakta zorlandığını ifade etti.

Peki sizler Tesla araçta meydana gelen yangın hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.