Teknosa, Brandverse Awards'ta beş ödül kazandı

Eski ve yeni nesil tüm pazarlama, iletişim ve reklam çalışmaları ile markaların dünyasına 360 derece kapsayıcı bir bakış sunan Brandverse Awards ödülleri törenle sahiplerini buldu. Marketing Türkiye ve BoomSonar'ın yıl boyu sergilenen reklam, pazarlama ve pazarlama iletişimi çalışmalarını özgün değerlendirme modeliyle ele aldığı ödüllerde, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa beş ödüle birden layık görülme başarısını gösterdi.

'Bİ'LİNK - PAYLAŞ, KAZAN' PROJESİ İKİ ÖDÜL KUCAKLADI

Teknosa, 'SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri'nde 'Teknoloji Marketleri' kategorisinde altın ödülün sahibi olurken, sosyal medya hesabı olmayanları da kapsayacak şekilde kullanıcılarına yeni bir kazanç alanı ve alışveriş deneyimi sunduğu 'Bi'link - Paylaş, Kazan' projesiyle iki farklı ödülün sahibi oldu. Teknosa bu projeyle hem 'Deneyim Tasarımı' ana bölümünde 'Dijitalde Müşteri Deneyimi' kategorisinde gümüş ödülü hem de 'Strateji' ana bölümünde 'Yeni İş Fikirleri' kategorisinde bronz ödülü kucakladı. Teknosa ayrıca 'Müşteri Odaklı Dijital Mağaza Deneyimi' projesiyle 'Deneyim Tasarımı' ana bölümünde 'Fiziksel Müşteri Deneyimi' kategorisinde gümüş, 'Oyun Bizim Dünyamız' adlı projesiyle 'Film' ana bölümünde 'Teknoloji Üreticileri' kategorisinde de bronz ödül kazandı.

Teknosa adına ödülleri pazarlama, kurumsal iletişim ve e-ticaret ekipleri aldı.