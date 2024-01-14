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TECNO POVA 5 Pro İnceleme

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Uygun fiyatlı oyuncu telefonları incelememize devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz yeni tanıtılan TECNO POVA 5 Pro modeli oldu. Akıllı telefon ne sunuyor? TECNO POVA 5 Pro inceleme sizlerle.

Uygun fiyatlı oyuncu telefonları incelememize devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz yeni tanıtılan TECNO POVA 5 Pro modeli oldu. Akıllı telefon ne sunuyor? TECNO POVA 5 Pro inceleme sizlerle.

TECNO POVA 5 Pro inceleme!

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Cihaz, 6.78 inç büyüklüğünde FHD+ ekran ve etkileyici 120Hz ekran yenileme hızına sahip. TECNO POVA 5 Pro 5G modeli MTK Dimensity 6080 işlemci ile gelirken 8 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip.

Uzun süreli kullanım için TECNO POVA 5 Pro 5G, 5.000 mAh batarya ile birlikte 68W Ultra Hızlı Şarjı da destekliyor. Kamera tarafında ise POVA 5 Pro 5G'nin 50 Megapiksel ana kamera ve 16 Megapiksel çift flaş ön kamerası dikkat çekiyor.

DTS ve Hi-Res sertifikalı çift hoparlör sistemi, her iki modelde de zengin bir ses deneyimi sunuyor. Ayrıca, özel versiyonları olan Free Fire Special Edition, oyun tutkunları için özel tasarımlar ve temalar sunarak fark yaratıyor.

TECNO POVA 5 Pro 5G, Bypass Charge teknolojisi ile pil ömrünü uzatan bir teknoloji ile geliyor. TECNO POVA 5 Pro 5G Türkiye fiyatı 13.499 TL olarak tüm oyuncuları cezbedici fiyatı ile raflardaki yerini alıyor.

TECNO POVA 5 Pro teknik özellikleri

RenkKara İllüzyon/Fantastik GümüşBatarya Kapasitesi5000 mAhŞarj Hızı68W Ultra Hızlı ŞarjİşlemciMediaTek Dimensity 6080 5G İşlemciDepolama256 GB (Opsiyon: 128GB)RAM8 GBEkran Boyutu6.78¨Ekran TürüFHD+ Noktalı ekranEkran Yenileme Hızı120HzEkran Çözünürlüğü1080×2460Kamera – Ön16MP Ön Kamera ve FlaşKamera – Ana50 MP Ana Kamera ve İkili Flaşİşletim SistemiAndroid 13 Tabanlı HIOS 13 SürümüSensörlerG-Sensor, Parmak İzi Sensörü, Ortam Işığı ve Mesafe Sensörü, Elektronik pusula, Giroskop, NFC

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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