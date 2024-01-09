Stranger Things 5. sezon çekimleri başladı
Dünyanın en popüler dizilerinden Stranger Things, 4. sezonun son bölümüyle seyircinin karşısına çıktıktan sonra 5. sezon çekimlerine başladı. Bilim kurgu ve gerilim türlerini harmanlayan dizi, hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor.
Dünyanın en popüler dizilerinden Stranger Things, 2016 yılında yayınlanmaya başladı. Korku türündeki yapım, dünyanın dört bir yanından hayran kitlesine sahip oldu ve bu doğrultuda birkaç sezon yayınlandı. 1 Temmuz 2022'de 4. sezonun son bölümü ile seyircinin karşısına çıkan Stranger Things için beklenen haber geldi.
Stranger Things 5. sezon çekimleri başladı
Bilim kurgu ve gerilim türlerini harmanlayan Stranger Things, kaybolan bir çocuğun onu arayan arkadaşları, farklı dünyalardan gelen güçlü varlıklar ve yaşanan gizemli olaylar etrafında dönüyor. Hareketli bir atmosfer sunan dizi, karakter odaklı hikayeye sahip olmasıyla izleyicileri kendine çekiyor. Neyse ki Stranger Things, 5. sezonuyla da dizi severleri kendine çekecek.
Sosyal medyada 4. sezon ile final yaptığı sanılan Stranger Things, sürpriz bir duyuruyla hayranlarını heyecanlandırdı. Netflix Türkiye'nin resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre Stranger Things 5. sezon çekimleri başladı.
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Netflix, Stranger Things 5. sezon yayın tarihini açıklamadı. Bu noktada tahminler, yılın son aylarını gösteriyor. Yani şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.
Stranger Things oyuncu kadrosu
Duffer Kardeşler'in yönetmen koltuğunda oturduğu Stranger Things, birçok ünlü ismi oyuncu kadrosunda barındırıyor. Dizinin oyuncuları şu şekilde sıralandı;
Millie "Eleven" Bobby Brown
Noah "Will" Schnapp
Finn "Mike" Wheeler
Caleb "Lucas" McLaughlin
Sadie "Max" Sink
Gaten "Dustin" Matarazzo
Joe "Steve" Keery
David "Jim" Harbour
Natalia "Nancy" Dyer
Winona "Joyce" Ryder
Charlie "Jonathan" Heaton
Maya "Robin" Hawke
Dacre "Billy" Montgomery
Matthew "Martin" Modine
Jamie "Henry" Campbell Bower
Joseph "Eddie" Quinn
Brett "Muarray" Gelman
Priah "Erica" Ferguson
Cara "Karen" Buono
Paul "Sam" Reiser
Grace "Chrissy" Van Dien
Sean "Bob" Astin
Amybeth "Vickie" McNulty
Shannon "Barbara" Purser
Netflix'in yakın zamanda Stranger Things 5. sezon yayın tarihini açıklaması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.