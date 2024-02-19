Stellantis, İtalya'da Leapmotor üretimine başlıyor

Avrupa'nın en büyük otomotiv ağına sahip olan Stellantis, Çin'deki ortaklarını bu pazara taşımayı hedefliyor. Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobil markalarından biri olan Leapmotor, yakın zamanda İtalya'da üretimlere başlayabilir. Bu da ülkemize gelecek modellerden Çin vergisinin kalkacağını gösteriyor.

Stellantis, İtalya'da 150 bin Leapmotor üretmek istiyor

Stellantis, İtalya'nın Torino şehrindeki fabrikasında, Leapmotor'a yer açmak istiyor. Geçtiğimiz aylarda Çinli üreticiye yatırım yapan Stellantis, bu kapsamda üretimlerin bir bölümünü Avrupa'ya taşımayı planlıyor. Leapmotor ile yılda 150 bine kadar elektrikli araç üretmeyi değerlendiriyor.

İtalya'da yapılan anlaşma sayesinde üretimlerin 2026-2027 gibi kısa bir sürede başlayacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili iddiaları doğrulayan Stellantis CEO'su Carlos Tavares, İtalya fabrikasındaki ortaklıklarını büyütmek istediklerini ifade etti.

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Torino'daki fabrika, 1939 yılında açıldı ve bir zamanlar Avrupa'nın en büyük otomobil tesislerinden biriydi. On yıllar boyunca ikonik Fiat modelleri üretti. Şu anda düşük hacimli Maserati araçlarını ve Fiat 500 elektrikli hatchback'i monte ediyor.

Leapmotor üretiminin eklenmesi ise fabrikanın üretimlerini iki katına çıkarabilir. Ayrıca Stellantis'in 2030 yılına kadar İtalya'daki fabrikalarının üretimini yılda 1 milyon araca çıkarma planına yardımcı olacak. Bu da hükümetten ek sübvansiyon almasını sağlayacak.

Leapmotor ayrıca ülkemizde T03 modeliyle varlığını devam ettiriyor. Şu anda T03 modelleri Çin'den getiriliyor, bu da ekstra vergilendirilmesine yol açıyor. İtalya'da üretilmesi halinde Çin vergisinin ortadan kalkacağını söylemek mümkün.