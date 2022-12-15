Social Blade hacklendi! İşte resmi açıklama

Sosyal medya kullanıcılarının istatistiklerini takip etme konusunda en popüler çözümlerden birisi olan Social Blade, YouTube'dan Instagram'a kadar birçok platformda hesapların takipçi sayısından, izlenme oranlarına kadar tüm verileri gözler önüne seriyor. Bu sayede hem olan bitenleri hem de gelecekte o hesabın ulaşacağı seviyeyi görmenize imkan tanınırken, Social Blade veri sızıntısı ile gündeme geldi.

14 Aralık tarihinde bir kullanıcının veritabanına sızdığı ve elde ettiği verileri bir forumda satışa sunduğu ortaya çıktı. Söz konusu saldırgan ile iletişime geçen Social Blade verilerin gerçek olduğunu doğruladı.

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Social Blade veri sızıntısını doğruladı

Sızdırılan veriler arasında herhangi bir kredi kartı bilgisinin yer almaması bir nebze olsun gönülleri rahatlatırken, e-posta ve IP adresi gibi veriler maalesef sızdırılmış durumda. Social Blade tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde;

Sızdırılan veriler herhangi bir kredi kartı bilgisi içermiyor, ancak kişisel bilgil olarak kabul edilebilecek diğer veriler yer alıyor.

Dikkate değer bilgi parçaları arasında e-posta adresleri, IP adresleri, parola karmaları, iş API'si kullanıcılarımız için istemci kimlikleri ve belirteçler, bağlı hesaplar için kimlik doğrulama belirteçleri ve diğer birçok kişisel olmayan ve dahili veri parçası bulunuyor.

Verilerin çok küçük bir alt kümesi (yaklaşık yüzde onda biri) adresleri de içeriyordu. Hesap şifre karmaları sızdırılmış olsa da, şifrenizi hiçbir zaman düz metin olarak saklamadık, bu nedenle şifreniz hala güvende.