Siber Güvenlikte Yeni Düzenlemeler ve Dolandırıcılıkla Mücadele

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşları dolandırmaya yönelik kurulan 74 bin 205 alan adını, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) geliştirdiği yapay zeka teknolojisiyle tespit ettiklerini ve engellediklerini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Bilgi Güvenliği Derneği tarafından Ankara'da düzenlenen 18'inci Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'na katıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen konferansta Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alkan da yer aldı. Programda konuşan Bakan Uraloğlu, siber güvenliğin ekonomik, sosyal ve ulusal güvenliğin yapı taşı olduğunu vurgulayarak, "Bankalardan kritik altyapılara, sağlık sistemlerinden ulaşım ağlarına kadar her alanda siber tehditlerle karşı karşıyayız. 5G ile birlikte artan veri trafiği ve bağlantılı cihaz sayısı, siber güvenlik düzenlemelerinin, veri egemenliğinin ve yapay zeka destekli güvenlik çözümlerinin önemini daha da artırmaktadır. Daha fazla cihazın ağa bağlanması, siber korsanlar için yeni saldırı yüzeylerinin oluşması demektir. İşte bu nedenle, bu yılki konferansımızın teması olan 'Siber Güvenlikte Gelecek Yaklaşımları ve Siber Güvenlik Düzenlemeleri' sadece Türkiye için değil, küresel ölçekte de kritik bir platformdur" diye konuştu.

'2025'TE 74 BİN 594 ZARARLI BAĞLANTIYA ERİŞİME ENGELLEDİK'

BTK bünyesindeki USOM'un Türkiye'nin siber sınırlarını korumada öncü olduğunu belirten Uraloğlu, "USOM, 14 sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) ve 2 bin 374 kurumsal SOME ile koordineli çalışarak, 8 bin 237 uzman personeliyle ülkemizin siber olaylara müdahale kapasitesini güçlendiriyor. 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla 74 bin 594 zararlı bağlantıyı altyapı seviyesinde erişime engelledik ve 306 güvenlik bildirimi yayımlayarak ilgili kurumları uyardık, onlarla paylaştık. USOM'un geliştirdiği yapay zeka teknolojisi ile vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik oltalama amacıyla kurulan 74 bin 205 alan adını tespit ettik ve engelledik. Sadece son bir haftada 502 bin 173 zararlı internet adresine 75,1 milyon erişim engeli uyguladık. Ayrıca, yerli ve milli yazılımlarımız; Avcı, Azad, Kasırga, Atmaca ve Kule ile toplam 17 milyon IP adresi için düzenli taramalarla zafiyete ait riskler proaktif şekilde tespit ediliyor. Haftalık 104 farklı taramada 286 portu güvenlik açısından inceliyoruz. USOM, sadece 7 saatte yaklaşık 242 bin 133 kritik web sitesini zafiyetlere karşı tarayabilecek kapasiteye sahip. İşletmeciler tarafından iletilen raporlara göre, 2024 yılında 215 binin üzerinde, 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla ise 182 binin üzerinde siber saldırı raporlanmış ve engellenmiştir" dedi.

'SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YÖNELİK YENİ DÜZENLEMELER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

19 Mart'ta Siber Güvenlik Kanunu'nun yürürlüğe aldıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Bu kanun, Türkiye'nin siber uzaydaki ulusal çıkarlarını korumayı, kamu kurumları, özel sektör ve bireyleri siber tehditlere karşı koruma altına almayı, siber güvenlik kapasitesini artıracak, yerli-milli siber güvenlik ekosistemini güçlendirecektir. İnternetin hızla gelişen alt yapısı ve sosyal medya platformlarının yaygınlaşması, dijital ortamda hukuki düzenlemelerin önemini de bir kez daha ortaya koymaktadır. Yapay zeka gibi teknolojilerin hayatımıza hızla entegre olması, bu riskleri daha da artırmıştır. Bu nedenle bildiğiniz üzere 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz. İlk aşamada 13 yaş altı için bir düzenleme düşünülmüşse de bakanlık olarak önerimiz, uluslararası literatürle de uyumlu şekilde 16 yaş altı için kapsamlı bir düzenleme yapılması yönündedir. Belki 15 yaş olacak; bunu konuşuyoruz. Sosyal medya sağlayıcılarına bu konuda yükümlülükler getirerek, çocukların korunmasını daha etkin hale getirmeyi ve ailelerin bu sürece aktif katılımını sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.