Scott Yu-Jan Tasarımı Nostaljik Macintosh Studio

Scott Yu-Jan tarafından tasarlanan nostaljik Macintosh, Apple'ın 40 yıl önce şöhrete kavuşmasına yardımcı olan ürünü orijinal Macintosh'a bir saygı duruşu niteliğinde. Sadece nostaljik bir yolculuk yapılmış gibi görünse de aslında bu tasarım, Apple'ın ürün tasarımının bugün sahip olduğu en iyi özelliklerinden bazılarını kullanıyor. İşte Macintosh Studio tasarımının yapım aşaması ve özellikleri…

40 yıl önceki Apple Macintosh Studio hayat buldu

Tasarımcı Scott Yu-Jan'ın tasarladığı Macintosh Studio, Mac Studio'nun kendisini sıkıca saran ve üstüne oturan bir yapıda. Yapının ön tarafında, iPad mini'yi güvenli bir şekilde kaydırıp Mac Mini'ye tek bir USB-C kablosu ile bağlama yuvası bulunuyor.

Böylece, iPad mini her zaman şarj edilmiş ve Mac Studio için bir ikinci ekran olarak Apple Sidecar sayesinde hazır hale getiriliyor. Bu, her iki cihaza da özelleştirilmiş bir masaüstü sağlıyor ve işlevselliğinden hiçbir şey kaybettirmiyor.

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İPad mini üzerinde hızlıca çizim yapmak mümkün olsa da, ekranın pozisyonu ve açısı sanat ve tasarımlar üzerinde çalışmak için ideal olmayabilir. Apple Macintosh Studio tasarımı, orijinal Macintosh'un formunu sadece kopyalamakla kalmıyor, aynı zamanda arka taraftaki kullanılmayan alanı değerlendirmek için birkaç modern kolaylık ekliyor.

Örneğin, üst kısmında geri çekilebilir bir kulaklık askısı ve tek bir taşınabilir sabit sürücü veya bir dizi SSD için değiştirilebilir çekmeceler bulunuyor. Diğer olası tasarımlar da var, ancak bu ikisi, deneyime değer katarken makul sınırlar içinde kalmayı başarıyor.

3D baskı ile yapılan bu yapı, Apple Macintosh Studio'nun rengi konusunda birçok esneklik sunuyor. Çeşitli renkler, Macintosh ve renkli iMac'lerin bir karışımı gibi görünmesini sağlayarak, normalde sade ve kasvetli gümüş estetiğe biraz hayat katıyor.

Bu yenilikçi tasarım, hem iPad mini hem de Mac Studio için etkili ve şık bir çözüm sunmuş oldu ve Apple ürünlerine olan nostaljik bağları sayesinde hayranlarına "keşke benim olsa" dedirtti. Tasarımcının 3 boyutlu yazıcıyla ortaya çıkardığı bu ürün bir çok kişiye ilham verecektir.

Siz bu nostaljik Macintosh hakkında ne düşünüyorsunuz? Tasarımı beğendiniz mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.