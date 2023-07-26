Samsung Galaxy Z Fold 5 Ön İnceleme

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 5 ön inceleme videosu karşınızdayız. Bakalım Z Fold 5 bizlere neler sunuyor?

Samsung Galaxy Z Fold 5 ön inceleme!

Katlanabilir telefonlar gelişimini sürdürmeye devam ediyor. Samsung düzenlediği Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 modellerini tanıttı. Biz de iki modeli, lansmandan önce çektiğimiz video ile beraber, dünya ile aynı anda paylaşıyoruz. Galaxy Z Flip 5 ön inceleme videomuzu Yeşil Robot YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

Şimdi sözü çok uzatmadan, herkesin merak ettiği Galaxy Z Fold 5 özelliklerine bakalım.

Samsung Galaxy Z Fold 5, Fold 4'ün özelliklerinin geliştirilip, özellikle menteşe ve ekran kapalaması değiştirilmiş, makyajlı sürümü olmuş diyebiliriz.

Samsung Galaxy Z Fold 5 siyah, gri ve bej renk seçenekleriyle beraber geliyor. 253 gram ağırlığında olan telefon, kapalı durumda 13.4 mm kalınlığa sahip.

Açık durumdayken ekranı 7.6 inç boyutunda olan Galaxy Z Fold 5, Dinamik AMOLED 2X ekrana sahip. 120 Hz sonsuz esnek ekran ile beraber gelen üründe ayrıca ekran altına yerleştirilmiş kamera dikkat çekiyor. Parlaklık sınırı ise 1750 nit.

Fold 5 katlıyken dış ekranda, Infinity O ekran kullanan Samsung, telefon katlıyken ekran deneyiminde bölünme olmaması için kamerayı ekranın altına yerleştirmiş. Görüntüde, bakış açısı değiştikçe, kamera alanı belli oluyor fakat kamerada delik yerine ekran deneyiminin devam etmesi güzel bir his uyandırıyor.

Galaxy Fold 5'i katlı konumda kullandığınızda, dıştaki ekranın boyutu 6.2 inç, çözünürlüğü ise 2316 x 904 piksel. PPI değeri ise 374. İki ekran da 120 Hz yenileme hızına sahip. Açma kapama hissi daha da gelişmiş olan Samsung Galaxy Z Fold 5, işlemci ve kamera gibi geliştirmelerden de nasibini alıyor.

Kamera tarafında ise bir önceki Fold 4 modelinde olduğu gibi 30x Space Zoom destekli 50 Megapiksel geniş açı + 12 Megapiksel ultra geniş açı + 10 Megapiksel 3x optik zoom destekli telefoto olmak üzere üçlü kamera kurulumu öne çıkıyor. 10 Megapiksel kapak kamerası ve 4 Megapiksel de ekran altı kamerası yer alıyor.

İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'den gücünü alan Z Fold 5, UFS 4.0 desteğine de kavuştu. Kablosuz tarafta Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 bağlantılarına sahip olan yeni katlanabilir cihazda 12 GB RAM ve 256 GB, 512 GB ve 1 TB arasında depolama desteği sunuluyor.

4.400 mAh batarya ile 25W hızlı şarja sahip telefon 30 dakikada %50 şarja ulaşabiliyor. Galaxy Z Fold 5 Türkiye fiyatı, Fold 4'ün daha üzerinde bir fiyat politikası ile satışa çıkacağı tahmin ediliyor.