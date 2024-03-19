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Samsung Galaxy Watch 5 ve 6, Samsung Smart TV'lerle bağlantı kuracak

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Samsung, Galaxy Watch 5 ve 6 akıllı saatlerine yeni bir özellik ekleyerek, kullanıcıların TV ile bağlantı kurmasını sağlıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, sağlık verilerini ve egzersiz bilgilerini doğrudan televizyon ekranında görebiliyorlar.

Samsung, Galaxy Watch 5 ve 6 akıllı saatlerine, sahip olduğu birçok ürünü daha yakın bir şekilde bir araya getirme çabası kapsamında yeni ve eşsiz bir özellik ekliyor. Bu özellikle sayesinde Samsung'un akıllı saatleri, yeni Samsung Smart TV'lerle bağlantı kurulabilecek.

Samsung Galaxy Watch 5 ve 6, TV ile bağlantı kuracak

Samsung, Galaxy Watch 5 ve 6 modelleri için Güney Kore'de ve Avrupa'da bir yazılım güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme sayesinde, akıllı saatler 2024 CES'te tanıtılan Samsung Smart TV'ler ile bağlantı kurabiliyor.

Kullanıcılar artık, bir fitness programı yaparken sağlık verilerini, kalp atış hızını, antrenman süresini ve diğer bilgileri doğrudan televizyon ekranında görebiliyorlar. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, egzersiz yaparken bilgilerini görmek için saate bakmak zorunda kalmadan, verilerini TV ekranından takip edebiliyor.

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Bu yenilik, fitness ve ev eğlence sistemlerini birleştiriyor, kullanıcılara daha etkileyici bir deneyim sunuyor. Samsung, bu özelliği önce Güney Kore'deki Galaxy Watch 6 sahipleri için ve ardından Avrupa'daki Galaxy Watch 5 kullanıcıları için yayınladı.

Şirket, bu özelliği diğer pazarlarda da sunmayı planlıyor. Bu tür yenilikçi işlevlerle Samsung, müşterilerini daha sıkı bir şekilde kendine bağlamayı ve gelecekte daha büyük bir rol oynamayı hedefliyor. Bu özelliği kullanabilmek için 2024 model bir Samsung televizyona sahip olmak gerekiyor.

Bu yenilik, giyilebilir teknoloji ve ev eğlence sistemlerinin entegrasyonunda yeni bir adım. Sizce bu tür yenilikler, gelecekteki giyilebilir cihazların ve ev eğlence sistemleri tasarımlarını değiştirir mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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