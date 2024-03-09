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Samsung Galaxy A72 Android 14 Güncellemesi Aldı

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Samsung Galaxy A72 modeli, Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini aldı. Güncelleme, yeni özellikler ve iyileştirmeler sunuyor.

Yakın zamanda Android 15'i test etmeye başlayan Google, geçtiğimiz sene Android 14'ü piyasaya sürmüştü. Şirket, ilk olarak kendisine ait Pixel modelleri için güncelleme dağıttı. Akabinde sıra, diğer markalara geldi.

Samsung da bu markalardan birisi. Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi, ilk olarak Android amiral gemisi modellerine güncelleme verdi. Şirket, son birkaç aydır ise orta segmente odaklanmış durumda. Bu kapsamda Samsung Galaxy A72 de Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi aldı.

Samsung Galaxy A72, Android 14 güncellemesi aldı

Samsung'un 2021 yılında tanıttığı Galaxy A72 modeli, kutudan Android 11 ile çıktı. Akabinde aynı senenin sonlarına doğru Android 12, 2022'nin sonlarındaysa Android 13 güncellemesi aldı. Geçtiğimiz saatler itibariyle de Android 14'e kavuştu.

Samsung Galaxy A72 için sunulan Android 14, One UI 6 arayüz yazılımına sahip. Aktarılan bilgilere göre A725FXXU6EWL4 sürüm numaralı güncelleme, 2 GB dosya boyutunda. Aralık 2023 güvenlik yamasını içerdiğini de belirtelim.

Güncellemeyi indirebilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Ayarlar uygulamasını açın.

2. Adım: Yazılım Güncelleme seçeneğine dokunun.

3. Adım: İlgili güncellemeyi indirdikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.

Eğer bir güncelleme görünmüyorsa, kademeli şekilde dağıtıldığı için ilerleyen zamanlarda tekrardan kontrol etmenizde fayda var.

Samsung A55 ve A35 kaç yıl güncelleme alacak?

Bu, Galaxy A72'nin son büyük güncellemesi oldu. Yani söz konusu model, Android 15 almayacak. Ancak güvenlik yaması sunulmaya devam edilecektir.

Android 14 tabanlı One UI 6 neler getiriyor?

Yeni güncelleme, Hızlı Ayarlar için yeni bir arayüz getiriyor. Bununla beraber kilit ekranındaki saat artık istenildiği şekilde konumlandırılabiliyor. Öte yandan güncelleme, Hava Durumu için yeni araç takımı, yeni video düzenleme uygulaması Samsung Studio ve Samsung Internet uygulaması için arka planda video oynatma desteği de sunuyor.

    Hızlı Ayarlar için yeni arayüz

    İstenilen alana yerleştirilen kilit ekranı saati

    Hava Durumu için yeni araç takımı

    Samsung klavye için yeni emoji dizaynı

    Yeni Samsung Studio uygulaması

    Samsung Internet uygulaması için arka planda video oynatma desteği

    Daha fazla paylaşma seçeneği

    Kötü amaçlı uygulamalar için ek güvenlik seçenekleri

    Kamera iyileştirmeleri

    Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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