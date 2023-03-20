Samsung'dan Galaxy Z Flip 5 için ters köşe!

Uzunca bir süredir iddialarla ve sızıntılarla gündemden düşmeyen Galaxy Z Flip 5 modeli iddialara göre bir ilke imza atacak.

Katlanabilir telefon pazarında pastadan büyük bir pay almayı başaran Samsung, önemli satış rakamlarına imza atan Galaxy Z Flip serisini genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. Güney Koreli üretici geçen yılın ağustos ayında Z Flip 4'ü vitrine çıkardı ve an itibariyle cihazın halefi Galaxy Z Flip 5 modeli üzerinde son aşamaya geçti. Peki katlanabilir telefon kullanıcılara neler sunacak? Son ortaya çıkan detaylar Güney Koreli üreticinin cihazla ilgili ters köşe yapmaya hazırlandığını gözler önüne seriyor.

Galaxy Z Flip 5 iki kapak ekranına sahip olabilir

Galaxy Z Flip ailesinde kapak ekranı bugüne dek tek bir dış ekran kullanıcılara sunuldu. Ancak son ortaya çıkan raporlara göre katlanabilir telefon bir ilke imza atacak ve iki kapak ekranına sahip olacak. Burada dış ekranlardan birisi her zamanki gibi kamera kurulumunun yanına konumlandırılacak ve ikincisi ise üst kısmı boydan boya kaplayacak bir şekilde yerleştirilecek.

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan SuperRoader, ikinci kapak ekranın 3,4 inç boyutlarında ve 1: 1,038 oranlarında olduğunu söyledi. Ayrıca bildirimleri görmek, widget'lara erişmek ve hızlı ayarları kullanmak gibi işlevleri bulunacak. Tabii tüm bunların bir iddiadan ibaret olduğunu da belirtmekte fayda var. Bu yüzden resmi açıklamayı beklemek en sağlıklısı olacaktır.

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Kullanıcılara fikir verebilmesi açısından geçtiğimiz yılın ağustos ayında piyasaya sürülen Galaxy Z Flip 4 modelinin teknik özellikleri şöyle;

Samsung Galaxy Z Flip 4 özellikleri

Ekran: 6.7 inç boyutunda 2640×1080 çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızı sunan Dynamic AMOLED 2X panel

Dış ekran: 60 Hz yenileme hızı sunan 1.9 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

GPU: Adreno 730

RAM 8 GB

Depolama: 128 GB

Kamera: 12 Megapikksel f/1.8 ana kamera ve 12 Megapiksel geniş açı sensörü

Ön kamera: 10 Megapiksel f/2.4

Batarya: 3700 mAh INCELL

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce cihaz, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.