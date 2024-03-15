Samsung, Amerika'da büyük bir çip yatırımı daha yapacak

Son sızıntılar, Samsung tarafından Amerika'da büyük bir çip yatırımı daha yapılacağını gösteriyor. Biden yönetiminin son dönemde yürürlüğe koyduğu dev teşvik paketi sayesinde, birçok çip üreticisi büyük hibeler alarak ülkedeki varlığını genişletiyor.

Samsung'un da bu paketten yararlanarak, bölgeye yeni bir yatırım yapması karşılığında tam 6 milyar dolarlık bir teşvik alacağı konuşuluyor. Fakat çip üretiminin sahip olduğu stratejik önemden dolayı, taraflar arasındaki anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı. İşte en önemli detaylar…

Samsung, çip üretim ağını genişletecek

Halihazırda Teksas eyaletinde tam 17 milyar dolara mal olan bir çip üretim tesisi kuran Samsung'un, alacağı yeni teşviği nasıl değerlendireceği konuşuluyor. Miktarın büyüklüğüne bakılırsa şirket bu tesisini daha da büyütmek yerine, ülkede bir fabrika daha açacak. Bu fabrikanın yine aynı eyalette mi, yoksa başka bir bölgede mi olacağı ise şu an için muamma. Fakat Teksas, düşük vergi oranları ve güçlü ulaşım olanaklarıyla son derece öne çıkıyor.

Samsung, Amerika yatırımlarını artırıyor

Şirketin sektördeki en büyük rakibi TSMC de, Amerikan Ticaret Bakanlığı'nın teşvik paketi kapsamında tam 5 milyar dolar elde etmişti. Amerikan hükümetinin bu hamleyi, özellikle yapay zekanın gelişimiyle birlikte stratejik bir önem kazanan çip teknolojisini yerelleştirmek için yaptığı konuşuluyor.

Giderek artan çip ihtiyacını tamamen yerel olarak karşılamak isteyen ülke yönetimi, bu alanda dışa bağımlılıktan kurtulmak istiyor. Ayrıca çip üretim tesisleri, binlerce kişi için yeni iş kapısı açarak Amerikan ekonomisini de canlandıracak.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Amerika'nın uyguladığı çip stratejisi doğru mu? Samsung yeni üretim tesisini nerde açabilir? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.