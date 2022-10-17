Rusya intihar dronları ile Ukrayna'ya saldırıyor!

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, dronlar da yine savaşta başrol oynuyor. Rusya, intihar dronları ile Kiev'e saldırdı.

Rusya- Ukrayna savaşı yaklaşık 8 aydır devam ediyor. Kullanılan askeri teçhizatlar ise şimdiye kadar savaşa damga vurmuş durumda. Tank ve uçaklar savaşlar için büyük önem oluştururken artık bu araçların yerini dronlar alıyor gibi görünüyor. Ortaya çıkan dronların ise İran tarafından Rusya'ya sağlandığı düşünülüyor.

Rusya, İran üretimi dronlarla Ukrayna'ya saldırıyor

Geçtiğimiz ay İran'ın Rusya'ya Ukrayna'daki sivil hedeflere saldırmak için insansız hava araçları tedarik ettiğine dair raporlar su yüzüne çıkmıştı. Şimdi, bu insansız hava araçlarına dair çarpıcı yeni görüntüler, Kiev'in saldırıya uğraması ile şehirdeki fotoğrafçılar tarafından yakalandı.

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İntihar dronları, Rusya'nın yeni bir saldırı başlattığı 2,8 milyon nüfuslu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çekildi. Yasuyoshi Chiba ve Sergei Supinsky tarafından çekilen görüntüler, intihar dronlarının verdikleri hasarın boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Dronlar ile intihar saldırıları düzenlenirken, maalesef birçok insanın hayatı tehlike altına atılıyor.

Görüntülerdeki dronların İran tarafından üretilen HESA Shahed-136 oldukları ifade ediliyor. Rusya bu dronları Geran-2 olarak adlandırmış durumda. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'yı 24 Şubat tarihinden işgal etmeye başlamasından bu yana İran, Rusya'ya silah tedarik etmediğini iddia ediyor.







Bazı insansız hava araçları Pazartesi günü Ukrayna tarafından vurulurken, Rusya Kiev'de bir konut binası ve bir tren istasyonu da dahil olmak üzere en az dört hedefi vurmayı başardı. Kiev Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre bu saldırılarda en az bir kişi hayatını kaybetti.

Rusya ve Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ederken artık yeni teknolojiler ile farklı bir boyut kazanmış durumda. Bu savaş ile birlikte dronların rolü ise beklenmedik şekilde arttı. Peki siz Rusya'nın intihar dronları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.