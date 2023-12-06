Redmi 13C 5G Lansman Öncesi Sızdırıldı: Özellikler ve Fiyatı

Redmi'nin uygun fiyatlı yeni modeli Redmi 13C 5G, tüm özellikleri ve fiyatıyla ortaya çıktı. MediaTek Dimensity 6100 Plus işlemci, 6,74 inç IPS ekran, 5000 mAh pil gibi özelliklere sahip olan Redmi 13C 5G'nin fiyatı 120 Dolar olarak sızdırıldı.

Redmi'nin uygun fiyatlı yeni modeli Redmi 13C 5G, bugün tüm özellikleri ve fiyatı ile karşımıza çıktı. Lansman öncesinde tüm detaylarını ortaya döken Redmi 13C 5G, görünüşe göre segmentinin en ucuzu olmaya geliyor.

Redmi 13C 5G Dimensity 6100 Plus ile geliyor!

Bugün gelen sızıntılar Redmi 13C'nin 5G destekli versiyonunu tüm detayları ile karşımıza çıkardı. Sızıntılara göre 6,74 inç büyüklüğünde IPS ekrana sahip olan Redmi 13C 5G, bu ekranda 90Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü MediaTek Dimensity 6100+ yonga setinden alan cihaz, 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek seçeneği ile birlikte geliyor. 4 GB RAM'li versiyona 128 GB dahili depolama yerleştiren Redmi, 8 GB RAM'li versiyonda 256 GB UFS 2.2 dahili depolama sunuyor.

Kasanın içerisinde 5000 mAh'lik bir pil taşıyan 13C 5G, 18W hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor. Yapay zeka destekli 50 Megapiksellik ana kamerasını arka tarafında taşıyan cihaz, şimdilik özellikleri bilinmeyen ikincil kamerayı ana kamerasının altında taşıyor. Tüm bunlara ek olarak Corning Gorilla Glass, çift 5G SIM ve yana monte parmak izi sensörü gibi özelliklere sahip olan Redmi 13C 5G, siyah, gümüş ve yeşil renk seçeneklerine sahip.

Redmi Note 13 Pro ve Pro Plus'ın Avrupa fiyatı ortaya çıktı! Lansman ne zaman?

Gelelim fiyata. Sızıntılara göre Redmi 13C 5G'nin fiyatı 120 Dolar bandında olacak. Tabi bu bilginin kesinliği yarın gerçekleşecek olan lansmanda belli olacak. Siz bu özellikler ile Redmi 13C 5G'yi nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Redmi 13C 5G sızdırılan özellikleri!