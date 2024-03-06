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Realme, uygun fiyatlı Realme 12 5G modelini tanıttı

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Realme, Hindistan'da uygun fiyatlı Realme 12 5G modelini tanıttı. Telefon, MediaTek Dimensity 6100+ işlemciye sahip ve Dinamik Düğme özelliğiyle geliyor. 6 ve 8 GB RAM seçenekleri sunan cihaz, 108 megapiksel ana kameraya sahip. Ayrıca 5.000 mAh batarya ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,72 inçlik bir ekranı bulunuyor.

Amiral gemisi modellerinin yanı sıra uygun fiyatlı ürünleriyle de ülkemizde belirli bir kullanıcı kitlesine ulaşan Realme, yine uygun fiyat etiketli bir ürünle daha sahne aldı. Şirket, Hindistan'da Realme 12 5G modelini tanıttı.

Realme 12 5G, MediaTek Dimensity 6100+ işlemciyle geldi

Realme, bugün Android dünyası için bir ilk olacak model tanıttı. Şirketin yaptığı paylaşıma göre Realme 12 5G, Dinamik Düğme adı verilen özelliğe sahip ilk Android telefon. Düğme, DND (Rahatsız Etmeyin) modu, kamera, el feneri, parmak izi sensörü, Uçak modu gibi özelliklere sahip olacak.

Donanım tarafına baktığımızda Realme modeli, 6 ve 8 GB RAM seçenekleri sunuyor. 128 GB dahili bellek sunan model microSD desteğine sahip. İşlemci koltuğunda MediaTek Dimensity 6100+ yer alıyor. Arka panele baktığımızda ikili bir kamera dizilimini görüyoruz. 108 megapiksel ana sensöre 2 megapiksellik bir derinlik sensörü eşlik ediyor.

Realme 12 5G, 45W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya ile sahne aldı. Ön panelinde FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,72 inçlik geniş bir IPS LCD ekran yer alıyor. Ayrıca model Alacakaranlık Moru, Orman Yeşili renkerine sahip. Cihazın 6 GB'lık versiyonu 200 dolar, 8 GB'lık versiyonu ise 210 dolardan satışa sunuldu.

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Realme 12 5G özellikleri

Ekran: 120Hz yenileme hızı, 6,72 inç FHD+ IPS LCD İşlemci: MediaTek Dimensity 6100+Arka kamera: 108 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel bir derinlik sensörü Ön kamera: 8 MegapikselRAM ve depolama: 6/8 GB RAM, 128 GB depolama, microSDBatarya: 5.000 mAh batarya, 45W hızlı şarjRenkler: Alacakaranlık Moru, Orman Yeşili Fiyat: 200 dolar (6GB), 210 dolar (8GB)

Realme modeli hakkında görüşleriniz nelerdir? Lütfen yorumlar kısmından bizimle paylaşınız.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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