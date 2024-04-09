Realme P1 Serisi Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Realme tarafından üretilen yeni P1 serisi, lansman öncesi ortaya çıktı. 15 Nisan'da tanıtılacak Realme P1 ve P1 Pro'nun tüm özellikleri ortaya çıkmasa da şirket, lansman için T-serisi ile karşılaştırma niteliğinde bir tablo yayınladı. Ayrıca Realme'nin yaptığı açıklamalara göre P1 serisi bu fiyata en iyi kavisli ekrana sahip olacak. İşte Realme P1 ortaya çıkan özellikleri ve fiyatı…

Realme P1 Pro, 240 dolar altında en iyi kavisli ekranla geliyor

Telefon üreticisinin iddialarına göre yeni telefon serisi, bu fiyat altında 120Hz AMOLED ve kavisli bir ekran sahip olarak en iyisi olacak. Ayrıca tanıtılacak P1 Pro'nun ekranı Pro-XDR desteği ve ekranların yüzeydeki su damlalarının cihaza girmesini engelleyen Rainwater Touch teknolojisiyle geliyor. Realme P1 Pro, ekranın üst tarafında da ortalanmış bir selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

Aynı zamanda P1 Pro modeli, dört adet 2.2GHz ARM Cortex-A78, dört adet 1.8GHz Cortex-A55 olmak üzere sekiz çekirdeğe sahip Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi ile 240 dolar altında en iyi Snapdragon işlemci ile geldiği iddia ediliyor.

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Realme P1 ise dört adet 2.6GHz Arm Cortex-A78 ve dört adet 2.0GHz Arm Cortex-A55 olmak üzere sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 7050 yonga seti ile 180 dolar altında en hızlı işlemciye sahip olduğu iddia ediliyor. Realme P1 ekran özellikleri için konuşacak olursak, bu model Pro'nun aksine 120Hz AMOLED ve 2000 nite kadar parlaklık sunan düz bir ekrana sahip.

15 Nisan'da tanıtılacak cihazlardan P1 Pro, Phoenix Kırmızısı ve Papağan Mavisi renk seçenekleriyle gelirken, P1 modeli, Phoenix Kırmızısı ve Tavuskuşu Yeşili ile duyurulacak. Pro modeli IP54 sertifikasına sahipken, standard versiyonu IP54 derecesi ile geliyor. Ayrıca, her iki cihaz da 45W şarj desteğine sahip. T-serisine göre daha gelişmiş özelliklerle gelen P-serisi dört yıl boyunca güncelleme alacak gibi duruyor.

Peki ya siz Realme P1 serisi özellikleri ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.