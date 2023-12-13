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POCO X6 5G: Yeni model geliyor!

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POCO, X serisine bir yeni modeli daha eklemeye hazırlanıyor. POCO X3'ten sonra seride istediği başarıyı yakalayamayan POCO, şimdi POCO X6 5G ile X ailesine yeni bir soluk katmaya geliyor. İşte POCO X6 5G'nin tüm detayları.

POCO, X serisine bir yeni modeli daha eklemeye hazırlanıyor. POCO X3'ten sonra seride istediği başarıyı yakalayamayan POCO, şimdi POCO X6 5G ile X ailesine yeni bir soluk katmaya geliyor. İşte POCO X6 5G'nin tüm detayları.

POCO X6 67W hızlı şarj desteği ile geliyor!

POCO X6 5G bugün sertifikasyon sitelerinde kendisini gösterdi. Bu sayede lansman için kısa bir süre kaldığını da bildiren POCO, X6'nın model numarasını 23122PCD1G olarak belirlemiş. Ortaya çıkan verilere göre Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7s Gen 2 yonga setinden güç alan X6 5G, Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemi ile birlikte çalışıyor.

5100 mAh kapasiteli bir batarya ile karşımıza çıkan cihaz, bu batarya için 67W hızlı şarj desteği sahip. 6,67 inç büyüklüğünde düz AMOLED ekranla gelecek olan POCO X6 5G, bu ekranda 1,5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

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Arka kamera grubu içerisinde 13 Megapiksellik ultra geniş açılı sensörü ve 2 Megapiksellik ek bir kamerayı taşıyan POCO X6, ana kamera olarak 200 Megapiksellik bir sensör kullanacak. Sızıntılara göre bu sensör X6 Pro modelinde 64 Megapiksellik OmniVision OV64B40 sensörü ile değişecek. Tüm bunlara ek olarak çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.3 ve 5G gibi özellikleri de bulunan X6 5G, NFC desteğine de sahip.

POCO X6'yı da orta segment ürünleri arasına katacak olan Çinli şirket, bu model ile tekrar başarıya ulaşmayı amaçlıyor. Siz POCO X6 5G'nin özelliklerini nasıl buldunuz? Gelin yorumlarda tartışalım.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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