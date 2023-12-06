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PlayStation Store Yıl Sonu İndirimleri Başladı

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Sony PlayStation konsol sahiplerinin dijital oyun mağazası olan PlayStation Store'da Yıl Sonu Fırsatı başladı ve pek çok popüler oyun indirim ile buluştu. Kampanya kapsamında Red Dead Redemption 2, GTA 5, EA SPORTS FC 24 Ultimate gibi oyunlar büyük indirimlerle satışa sunuldu.

Sony PlayStation konsol sahiplerinin dijital oyun mağazası olan PlayStation Store'da Yıl Sonu Fırsatı başladı ve böylelikle pek çok popüler oyun indirim ile buluştu. İşte kampanya sırasında öne çıkan oyunlar…

PlayStation Store Yıl Sonu indirimleri başladı!

Kampanya kapsamında en iyi hikayeli oyunlar arasında yer alan Red Dead Redemption 2'nin Ultimate sürümü, 680,34 TL'den yüzde 70 indirimle birlikte 204,10 TL'ye düştü. GTA 5 ise 1.299 TL yerine 428,67 TL'ye satılıyor.

Spor kategorisinin önde gelenleri arasında yer alan EA SPORTS FC 24 Ultimate, 2.000 TL'den 1.000 TL'ye düştü. Yüzde 50 oranında bir indirim söz konusu. Öte taraftan bu yılın başlarında piyasaya sürülen Hogwarts Legacy'nin Deluxe Edition sürümü ise 1.099 TL yerine 659,40 TL'ye alınabilir.

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PlayStation Store'da Yıl Sonu Fırsatı kapsamında indirime giren bazı oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunNormal Fiyatıİndirimli FiyatıRed Dead Redemption 2 Ultimate680,34 TL204,10 TL (-70%)Dead Space Deluxe Edition1.600,00 TL800,00 TL (-50%)GTA 51.299,00 TL428,67 TL (-67%)Far Cry 6 Deluxe Edition779,00 TL194,75 TL (-75%)EA SPORTS FC 24 Ultimate2.000,00 TL1.000,00 TL (-50%)Hogwarts Legacy Deluxe Edition1.099,00 TL659,40 TL (-40%)Dying Light Definitive Edition549,00 TL109,80 TL (-80%)DayZ899,00 TL449,50 TL (-50%)Alan Wake Remastered449,00 TL224,50 TL (-50%)The Last of US Remastered (PS 4)349,00 TL174,50 TL (-50%)Resident Evil Village Gold Edition439,00 TL175,60 TL (-60%)Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint469,00 TL70,35 TL (-85%)Batman: Arkham Collection1.099,00 TL164,80 TL (-85%)UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu899,00 TL359,60 TL (-60%)Mortal Kombat 11340,00 TL69,80 TL (-80%)

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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