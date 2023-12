PlayStation Store Yıl Sonu İndirimleri Başladı

Sony PlayStation konsol sahiplerinin dijital oyun mağazası olan PlayStation Store'da Yıl Sonu Fırsatı başladı ve böylelikle pek çok popüler oyun indirim ile buluştu. İşte kampanya sırasında öne çıkan oyunlar…

PlayStation Store Yıl Sonu indirimleri başladı!

Kampanya kapsamında en iyi hikayeli oyunlar arasında yer alan Red Dead Redemption 2'nin Ultimate sürümü, 680,34 TL'den yüzde 70 indirimle birlikte 204,10 TL'ye düştü. GTA 5 ise 1.299 TL yerine 428,67 TL'ye satılıyor.

Spor kategorisinin önde gelenleri arasında yer alan EA SPORTS FC 24 Ultimate, 2.000 TL'den 1.000 TL'ye düştü. Yüzde 50 oranında bir indirim söz konusu. Öte taraftan bu yılın başlarında piyasaya sürülen Hogwarts Legacy'nin Deluxe Edition sürümü ise 1.099 TL yerine 659,40 TL'ye alınabilir.

PlayStation Store'da Yıl Sonu Fırsatı kapsamında indirime giren bazı oyunlar şu şekilde sıralandı;