PlayStation Portal Kırıldı: PSP Oyunları Artık Çalıştırılabilecek

Geçtiğimiz kasım ayında 200 dolara satışa sunulan uzaktan oynama konsolu PlayStation Portal, nihayet kırıldı. PlayStation hackerlarından Andy Nguyen tarafından kırılan cihazın, paylaşılan görüntülerde PSP oyunlarını çalıştırdığı görüldü.

Eğer bu gelişme kullanıcılar arasında yayılırsa, Portal ilk etapta barındırdığından çok daha fazla bir potansiyel sunabilir. Aylardır bu iş için uğraştığını söyleyen Nguyen, tek amacının PlayStation fanlarının hayatını güzelleştirmek olduğunu söylüyor. İşte detaylar…

PlayStation Portal, nihayet kırıldı

Ancak Portal'ın kırılmış versiyonunun oyuncular tarafından kullanılmaya başlaması için oldukça vakit var gibi görünüyor. Nguyen, yapacak çok işlerinin olduğunu ve daha stabil bir performans elde etmeyi amaçladıklarını söyledi.

After more than a month of hard work, PPSSPP is running natively on PlayStation Portal. Yes, we hacked it. With help from xyz and @ZetaTwo pic.twitter.com/AXuRROo6Ip — Andy Nguyen (@theflow0) February 19, 2024

Eğer işler iyi giderse, PlayStation Portal üzerinden Vice City Stories ve Lumines gibi ikonik oyunların tadını çıkarabileceğiz. Fakat Sony'nin bu gelişmelere karşı nasıl bir yol izleyeceğini, örneğin herhangi bir koruma sistemi ya da güncelleme getirip getirmeyeceğini henüz bilmiyoruz.

Ancak resmi bir oyun konsolunun, üreticisinin amaçları dışında kullanılmasını etik bulmayan birçok kişi mevcut. Böyle kırılma akvitelerinin ilk bakışta kullanıcıların yararına görünmesine rağmen, uzun vadede Sony gibi köklü şirketlerin gelirlerini düşürerek gelecekte daha iyi ürün ve hizmetler sunmalarını engellediği belirtiliyor. Bu durum da elbette oyuncuların yaşadığı deneyime zarar verme potansiyeli taşıyor.

Ayrıca kötü niyetli hacker grupları tarafından kırılan bazı cihazların, kullanıcıların kişisel verilerine erişmeye çalıştığını iddia edenler de mevcut. Fakat günün sonunda bu sürpriz gelişmenin PlayStation fanları için gerçekten neler getireceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?