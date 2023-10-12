Papers, Please Fiyatı Yüzde 483 Zamlandı

Türkiye'de döviz kuru ve enflasyonun artmasıyla birlikte oyun fiyatları da yükseliyor. Popüler oyunlardan Papers, Please'nin fiyatı yüzde 483 oranında zamlandı.

Türkiye'de son yıllarda döviz kuru ve enflasyon önemli oranda arttı. Bu durum oyun fiyatlarının devasa seviyelerde yükselmesine neden oldu. Türk oyuncular için bir oyun satın alabilmek gittikçe güç hale geliyorken popüler oyunlar arasında yer alan Papers, Please fiyatı için de zam geldi.

Papers, Please fiyatı için yüzde 483 zam

Steam'in Türkiye'ye özel uyguladığı yerel dolar kurunu geçtiğimiz yıl 1.8 TL'den 10 TL'ye çıkartmasının ardından başlayan zam furyası dur durak bilmiyor. Red Dead Redemption 2 gibi 3A kalitede yapımların fiyatı çoktan arttı.

Steam'de zamlanan oyunlar listesine kısa süre önce "Papers, Please" de katıldı. Bilmeyenler için "Papers, Please", Sovyetler Birliği sınırları içerisinde yer alan Arstotzka adlı bir ülkede pasaport kontrol memurluğu yapma üzerine kurulu.

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Oyuncular olarak sınırdan geçmek isteyen kişilerin pasaportlarını kontrol ediyor ve geçip geçememelerine karar veriyoruz. "Papers, Please" fiyatı bugün gelen yüzde 483 oranında zammın ardından 18 TL'den 105 TL'ye yükseldi.

OyunEski FiyatıYeni (Zamlı) Fiyatı Papers, Please18 TL105 TL (+483%)

Papers, Please sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP veya üstü (64-bit)

İşlemci: 1.5 GHz Core 2 Duo

Ekran Kartı: OpenGL 1.4 ve üstü sürümü desteklemesi yeterli

RAM: 2 GB

Depolama: 100 MB kullanılabilir alan

Geçtiğimiz günlerde ise oyun dünyasının en bilinen yapımları arasında yer alan Terraria zamlanmıştı. Oyunun fiyatı 18 TL'den 105 TL'ye çıktı. Türk oyuncular zamlara alıştığı için önümüzdeki günlerde yapılacak fiyat artışları da pek sürpriz karşılanmayacaktır.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? "Papers, Please" oyununu seviyor muydunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.